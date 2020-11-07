Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы ликвидировал Tengri Bank. Решение вступит в силу через месяц, передает Kazakhstan Today.

Тогда в Агентстве рассказали, что основанием для лишения лицензии стало систематическое нарушение пруденциальных нормативов (правил Нацбанка), невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

В связи с этим АРРФР подало заявление о ликвидации Tengri в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

Суд, в свою очередь, исковое требование АРРФР удовлетворил и принял решение принудительно ликвидировать Tengri Bank.

Решение суда вступит в силу через месяц, а пока оно может быть обжаловано.

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