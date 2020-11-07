Экономический суд Алматы ликвидировал Tengri Bank

18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) приняло решение о лишении АО Tengri Bank лицензии на проведение всех банковских операций, пишет Liter.kz.
Тогда в Агентстве рассказали, что основанием для лишения лицензии стало систематическое нарушение пруденциальных нормативов (правил Нацбанка), невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
В связи с этим АРРФР подало заявление о ликвидации Tengri в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы.
Суд, в свою очередь, исковое требование АРРФР удовлетворил и принял решение принудительно ликвидировать Tengri Bank.
Решение суда вступит в силу через месяц, а пока оно может быть обжаловано.
Напомним, по состоянию на 21 октября КФГД выполнил 81,5% обязательств перед вкладчиками АО "Tengri Bank".
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