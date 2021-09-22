В Казахстане смягчают карантин

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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня Межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 приняла решение о смягчении карантина в связи со стабилизацией эпидобстановки в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние 2 недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60%.

В этой связи МВК был принят ряд решений по смягчению карантина.

В частности, с 27 сентября разрешается проведение ряда мероприятий с участием сотрудников и посетителей с "безопасным" статусом "Ashyq".

Кроме того, возобновляется и увеличивается авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан).

Также решено возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения (Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша, Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия).

Также в целях увеличения доступности вакцинации Тугжанов поручил акиматам организовать соответствующие пункты в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках", - добавили в пресс-службе премьер-министра РК.





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