В Казахстане разработан электронный паспорт вакцинации

Для систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб-приложении. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами, и позволит всем лицам, получившим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения", - сказал Алексей Цой на заседании правительства.
Он сообщил, что для обеспечения готовности к проведению вакцинации против коронавируса разработан проект постановления правительства в части включения вакцинации против COVID-19 в национальный календарь прививок. Подготовлены методические рекомендации по вакцинации против коронавируса, утвержден план по организации проведения вакцинации.
Напомним, в Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля.
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