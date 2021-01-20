Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане разработан электронный паспорт вакцинации, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Для систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб-приложении. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами, и позволит всем лицам, получившим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения", - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

Он сообщил, что для обеспечения готовности к проведению вакцинации против коронавируса разработан проект постановления правительства в части включения вакцинации против COVID-19 в национальный календарь прививок. Подготовлены методические рекомендации по вакцинации против коронавируса, утвержден план по организации проведения вакцинации.

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