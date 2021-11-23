Трагедия в Алматы: убившая себя и троих детей женщина оставила записку

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На данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с девятого этажа. Это - конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Создана следственно-оперативная группа.
Напомним: в микрорайоне Жетысу из окна на девятом этаже жилого дома выбросилась 28-летняя женщина с тремя детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.