Правительство Казахстана рассмотрело вопросы кормообеспечения и подготовки к уборочной кампании

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы кормообеспечения и подготовки к уборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Решения по вопросам обеспечения кормами пострадавших от засухи регионов принимаются Республиканским оперативным штабом по координации деятельности местных и центральных исполнительных органов, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

По состоянию на 16 августа в Казахстане заготовлено 20,7 млн тонн грубых кормов, что составляет 81,7% от запланированного годового объема.

Из резерва правительства на приобретение кормов для Мангистауской и Кызылординской областей выделено 3,6 млрд тенге, отпущено дополнительно 43,1 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива на заготовку кормов. Были переброшены объемы кормов с северных регионов. Волонтеры подключились к вопросу обеспечения западных регионов кормами.

Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась", - сказал Мамин, поручив Министерству сельского хозяйства и акиматам продолжать работу в данном направлении и держать ситуацию на особом контроле.

Глава правительства подчеркнул, что приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочной кампании.

В текущем году из-за погодных условий прогнозируется снижение урожайности пшеницы в ведущих странах-производителях зерновых. Так, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну, ожидается снижение урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 4,4%, с 49,7 млн тонн до 47,5 млн тонн, в Канаде - на 32%, с 35,1 млн тонн до 24 млн тонн, в России - на 15%, с 85,3 млн тонн до 72,5 млн тонн.

По прогнозам, в Казахстане будет собран достаточный объем зерновых культур. При этом сохранится экспортный потенциал - около 6,5-7 млн тонн.

Глава правительства подчеркнул необходимость качественного проведения уборочной кампании, обеспечения готовности элеваторов к приемке и хранению урожая, своевременного приема зерна хлебоприемными предприятиями на хранение.

Министерству энергетики поручено держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения ГСМ в период уборки.

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