Президент Казахстана подписал закон об амнистии

В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества", - сообщает Акорда.
По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, целью закона является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству.
По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.
По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания. Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал глава МВД РК.
Текст закона публикуется в печати.