Президент Казахстана подписал закон об амнистии

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НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О реализации реформ в сфере социального обеспечения доложил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Он рассказал о разработке Социального кодекса и модернизации пенсионной системы. Свое мнение по данному вопросу выразил и внештатный советник Президента по вопросам экономического развития Сэр Сума Чакрабарти, сообщает пресс-служба Акорды.

Выслушав доклад и мнения участников дискуссии, глава государства отметил, что период пандемии обнажил и усилил проблемы социально-экономического развития. Главными из них, как считает президент, являются снижение темпов роста доходов населения и обострение существующего неравенства. По его словам, в Казахстане, как и во всем мире, были реализованы различные оперативные антикризисные инициативы и меры по поддержке бизнеса и населения. Это позволило нивелировать риски и стабилизировать экономическое положение страны.

Я считаю, что меры, которые были предприняты правительством, были адекватными. Мы должны усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии. Поддерживая представленные цели и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый Социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового "общественного договора". Его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств. Однако, со своей стороны, все казахстанцы должны начинать думать о своем будущем, брать на себя ответственность и обязательства. Все инструменты социальной модернизации должны быть действенными, понятными для граждан и бизнеса", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Внештатный советник президента сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова представили отчет Консультативного комитета по эффективной макроэкономической политике о развитии банковского сектора и рынка ценных бумаг.

О повышении эффективности стратегии управления Национальным фондом и ЕНПФ доложил председатель Национального банка Ерболат Досаев. Для дальнейшего совершенствования стратегии управления активами предложены следующие меры: завершение перехода к новой стратегической аллокации, внедрение ESG факторов в инвестиционный процесс, хеджирование портфеля акций, а также обеспечение цифровизации процессов управления активами.

Согласно прогнозам Нацбанка, на фоне снижения гарантированных трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год составят 20 миллиардов долларов. В результате активы Нацфонда к 2030 году достигнут 100 миллиардов долларов, из которых не менее 50% - за счет инвестиционного дохода.

В текущем году Высший совет по реформам рассмотрел более 20 вопросов, охватывающих практически все сферы развития страны. В завершение заседания был утвержден план работы совета на 2022 год.