Глава МВД рассказал, кто попадет под амнистию к 30-летию Независимости РК

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с законопроектом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск.

Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества. В одобренном проекте закона особое внимание уделяется совершившим преступления из категории социально уязвимых слоев населения, которые подпадают под действие его норм. Таким образом, оступившимся гражданам дается возможность начать новую жизнь и интегрироваться в общество", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В свою очередь министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пояслил, что целью законопроекта является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.

По его словам, амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. Законопроект обсужден с участием общественных деятелей и научных экспертов", - уточнил глава МВД.

Он также рассказал, что в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек. В отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4 тыс. арестованы и находятся под следствием. Из них 93% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 45% ранее привлекались к уголовной ответственности. Более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.

По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации.

Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания.

Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал спикер.

Он также отметил, что амнистия не предусмотрена для лиц, совершивших особо опасные преступления.