Обзор основных событий 2019 года по версии Kazakhstan Today

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2019 году.

Операция "Жусан"

В начале января 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые рассказал о гуманитарной операции "Жусан", в ходе которой из Сирии было эвакуировано несколько сотен казахстанцев. В январе, в ходе первого этапа операции, эвакуировали 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей. Второй этап операции "Жусан" был проведен 7 и 9 мая. В эти дни из Сирии был эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей. Во время третьего этапа операции, с 28 по 31 мая, в Казахстан вернулся 171 ребенок.

Убийство инспектора "Охотзоопрома"

13 января в Карагандинской области два инспектора "Охотзоопрома" остановили автомобиль браконьеров, подозреваемых в отстреле сайгаков. Нарушители не просто оказали инспекторам сопротивление, а жестоко избили их и оставили умирать, забрав с собой прибор GPS и ключи от машины. В результате нападения сотрудник "Охотзоопрома" Ерлан Нургалиев получил черепно-мозговую травму, от которой впал в кому и позже скончался. Его напарник был госпитализирован с колото-резаными ранами и переломом челюсти. Спустя неделю в Кызылорде задержали троих подозреваемых в нападении и убийстве.

После случившегося МВД внесло предложения по ужесточению борьбы с браконьерами. И пока эти меры обсуждались, в Акмолинской области браконьеры обстреляли двух инспекторов "Охотзоопрома". Один из них - Каныш Нуртазинов - скончался по дороге в больницу. Без отца остались четверо детей. Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались 45-летний житель Аркалыка и его 20-летний сын. Еще один инспектор "Охотзоопрома" погиб в октябре в результате опрокидывания автомобиля при погоне за браконьерами.

После череды событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за отстрел сайгаков. К концу года законодательные поправки были рассмотрены и приняты парламентом. Теперь к браконьерам будут применять безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет (раньше до 5 лет, либо ограничение), введена конфискация имущества. Также определены пороги крупного (1 тыс. МРП - 2 млн 525 тыс. тенге), особо крупного ущерба (20 тыс. МРП - 50,5 млн тенге) и значительного ущерба (свыше 100 МРП - 252 тыс. 500 тенге), нанесенного окружающей среде в результате браконьерства. Кроме того, МВД ввело учет лиц, причастных к браконьерству, в том числе учет охотников на сайгаков, сбытчиков и скупщиков их дериватов. При этом госинспекторам предоставлено право на вооружение служебным оружием (нарезным пистолетом, карабином либо гладкоствольным оружием).

Гибель пяти девочек в пожаре

Февраль уходящего года начался с трагического события, положившего начало многим реформам в Казахстане. В ночь на 4 февраля в столице во время пожара во времянке погибли пять сестер: две школьницы 2006 и 2009 годов рождения, а также девочки 2014, 2016 и 2018 годов рождения. Во время трагедии родители девочек были на работе. Позже выяснилось, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода.

На похороны детей пришли несколько сотен человек. А после трагедии образовалось несколько движений: многодетные матери на митингах стали требовать от государства помощи в решении финансовых и жилищных проблем. Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по оказанию поддержки уязвимым слоям населения, в республиканском бюджете изыскали дополнительные резервы для решения проблемных вопросов данной категории граждан. Также Назарбаев поручил упростить доступ к получению адресной социальной помощи (АСП), усовершенствовать механизм выплаты пособий для многодетных семей, дать особо нуждающимся многодетным семьям возможность жить в муниципальном арендном жилье.

В декабре парламент принял закон об обязательном социальном страховании и сопутствующий закон. Поправки предусматривают внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания АСП и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей. В частности, законом предусмотрено с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи.

Отставка правительства

После гибели пяти сестер в Астане и последующей реакции общества 21 февраля Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство под руководством Бакытжана Сагинтаева. Глава государства посчитал, что правительство не справилось со своей задачей.

Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику. В этих условиях я, как президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку ", - заявил президент.

Новому правительству, которое возглавил Аскар Мамин, поручено выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач.

Уход Нурсултана Назарбаева

19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий и в прямом эфире подписал указ о своей отставке.

Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", - сказал Елбасы.

Назарбаев сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а полномочия главы государства перешли председателю сената Касым-Жомарту Токаеву.

На следующий день, 20 марта, на совместном заседании палат парламента РК Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики.

Переименование столицы

Первым решением Токаева после вступления в должность стало переименование Астаны в Нур-Султан. Президент направил предложение о смене названия столицы на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. В тот же день парламент одобрил это предложение - депутаты мажилиса и сената в двух чтениях приняли соответствующие поправки в Конституцию, а глава государства подписал закон.

Выборы президента

9 июня состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. Победу одержал Касым-Жомарт Токаев, набравший 70,96% голосов. Вместе с ним за кресло главы государства боролись Жамбыл Ахметбеков (1,82%), Дания Еспаева (5,05%), Амиржан Косанов (16,23%), Толеутай Рахимбеков (3,04%), Амангелды Таспихов (1,98%) и Садыбек Тугел (0,92%). Явка избирателей составила 77,4%.

Инаугурация вновь избранного президента Казахстана состоялась 12 июня.

Митинги в Нур-Султане и Алматы

В день выборов президента в Казахстане прошли первые масштабные несанкционированные митинги, главным образом в Нур-Султане и Алматы. За участие в них правоохранительные органы задержали около 500 человек. По данным МВД, несколько сотен человек вышли на площади по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК, беглые руководители которой подстрекали к бойкоту выборов и антиобщественным действиям.

По официальным данным, во время митингов трое полицейских получили ранения. Отметим, что накануне выборов и на фоне звучащих призывов к митингам президент РК дал правоохранительным органам поручение проявлять максимальную сдержанность, что, по его словам, и было сделано.

Продолжились несанкционированные митинги в июне. По данным МВД, с 9 по 13 июня в полицию были доставлены около 4 тыс. граждан. С 3 тыс. человек проведены профилактические беседы, 677 - привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестерым потребовалась медпомощь.

Кроме того, 26 октября в Нур-Султане и Алматы вновь организованы попытки проведения несанкционированных митингов, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры об их незаконности. В полицию было доставлено 26 человек.

Взрывы в Арыси

24 июня прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части вблизи Арыси. Началась незамедлительная эвакуация города. По официальным данным, из зоны ЧС было вывезено 2815 человек, 39 тыс. выехали самостоятельно. Школы, детсады и другие соцучреждения массово вывозились на автобусах и попутном транспорте, в результате около 200 детей потеряли связь со своими родителями. К концу дня в соцсетях стали массово распространяться сообщения о пропавших детях, спустя несколько часов ситуация прояснилась. Свыше 24 тыс. жителей города разместили в эвакуационных пунктах в Шымкенте и Туркестанской области, где были составлены списки прибывших и оказано содействие в розыске детей.

Разлеты и взрывы снарядов затрудняло тушение пожаров на складах воинской части. Не менее 40-50 взрывов достигли Арыси, в результате были повреждены кровли 85% домов, всюду возникали пожары. В результате ЧС погибли три человека, двое из которых - военнослужащие. В больницы области около 70 человек, в том числе 12 детей.

Прибывший в регион президент РК сообщил, что правительство выделит средства на восстановление города и окажет всем жителям города всестороннюю помощь. В восстановлении города приняли участие все регионы. Также жители Казахстана активно собирали для арысцев гуманитарную помощь и перечисляли средства в специально созданный Фонд помощи.

Воинскую часть было решено передислоцировать подальше от города Арыси.

В сентябре, во время плановых подрывных работ на территории полигона, в 60 километрах от Арыси, произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате пострадали 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту. В октябре на том же полигоне во время работ по уничтожению собранных фрагментов вновь произошла преждевременная детонация фрагмента боеприпаса. В результате погиб начальник инженерной службы войсковой части.

Списание кредитов

В июне Касым-Жомарт Токаев объявил о списании потребительских кредитов для нескольких категорий граждан: многодетных семей, получателей выплаты по случаю потери кормильца, имеющих детей-инвалидов, получателей АСП и других, чьи займы не превышают 3 млн тенге. В результате государство погасило прядка 500 тыс. казахстанцам основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. Более 55% заемщиков это позволило полностью рассчитаться с долгами. Кроме того, всем казахстанцам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, были списаны начисленные штрафы и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. На списание кредитов было направлено около 105 млрд тенге.

Вместе с тем указом президента введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Убийство в роддоме

В начале октября зампред Агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил о том, что в ходе расследования коррупционного преступления в Атырауском областном перинатальном центре следователи узнали о планируемом убийстве новорожденного. По информации Агентства, акушер-гинеколог по поручению директора Центра оставила новорожденного ребенка в холодильной камере, так как его преждевременно внесли в базу, как мертворожденного. Когда ребенок подал признаки жизни, медики вместо реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Приказ директор роддома отдал по телефону, не зная, что его разговоры прослушиваются сотрудниками Антикоррупционной службы. К прибытию в роддом оперативников ребенок уже скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Директор перинатального центра и акушер-гинеколог арестованы.

Во время расследования дела более 30 сотрудников перинатального центра написали заявления на увольнение по собственному желанию. Часть из них убедили остаться. В помощь им из других регионов были направлены ведущие специалисты научных центров медуниверситетов.

Поручения Токаева

В октябре Касым-Жомарт Токаев провел совещания в Нур-Султане и Алматы, итогом которых стал важнейших для общества решений. В частности, глава государства не разделил оптимизма по поводу стремительной урбанизации, указав на необходимость упорядочивания миграции. Он поручил установить строжайший контроль над внутренними миграционными процессами. Президент подчеркнул, что большое население городов - это уже не предмет гордости, а проблема, которую нужно решать

Одно дело, когда в том или ином городе миллион человек, полтора, два, конечно же, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником и так далее. Но кто подумал, как и чем обеспечивать новых граждан того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать. Это наша обязанность. Мы не можем сейчас пустить весь процесс миграции на самотек . Это задача акимата и наших правоохранительных органов. Прибывающие из других регионов страны представители социально уязвимых групп первым делом становятся в очередь на жилье. Это увеличивает количество очередников, в том числе в детские сады и школы. Мощнейшая социальная нагрузка получается", - сказал президент.

На совещании в Алматы глава государства поставил точку в затянувшемся вопросе строительства горнолыжного курорта в Кок Жайлау, запретив этот проект . "Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я запрещаю заниматься этим проектом. Тем более против него выступают все профессиональные экологи", - заявил Токаев. Большое внимание он уделил состоянию экологии города и качеству воздуха, поручив завершить перевод общественного транспорта на газ и иные экологичные виды топлива, осуществить газификацию частного сектора города и пригородной зоны, взять на контроль незаконную вырубку деревьев, яблоневых садов, а также активизировать работу по озеленению города и возрождению алматинского апорта.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

Надругательство над школьницей в Таразе

В школе Тараза, во время урока, неизвестный напал на 12-летнюю девочку, когда она вышла в туалет, расположенный на улице. Сразу после преступления школьница рассказала об этом классному руководителю. Насильника задержали через два часа. Как выяснилось, подозрительный человек разгуливал по школе в течение часа, попал на все камеры видеонаблюдения, но никто не обратил на него внимания.

Возмущенные родители рассказал о том, что в здании школы всего один туалет, который чаще всего закрыт. Дети вынуждены бегать в уличный, где и произошло преступление.

После случившегося директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель, отпустивший девочку с урока и не отреагировавший на ее невозвращение, вахтер, школьный инспектор освобождены от занимаемых должностей. По поручению президента уволен аким Тараза. Акиму Жамбылской области объявлено замечание. В школах Жамбылской области введено дневное и вечернее патрулирование. А МОН наконец вплотную взялся за решение вопроса по ликвидации уличных туалетов при школах.

Также к концу года парламент принял закон, который ужесточает наказание за изнасилование несовершеннолетних вплоть до пожизненного лишения свободы. Также любые насильственные действия сексуального характера теперь относятся к тяжким преступлениям, по которым невозможно примирение сторон.

Авиакатастрофа под Алматы

Утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту. При последующем исследовании взлетной полосы было обнаружено, что воздушное судно дважды коснулось полосы хвостовой частью с интервалом 300-400 метров. При падении самолет пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей.

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий , в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.

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