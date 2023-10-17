Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге  

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК подготовило проект приказа "О внесении изменения в приказ министра внутренних дел РК от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения". - Министерство внутренних дел РК подготовило проект приказа "О внесении изменения в приказ министра внутренних дел РК от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".





Согласно проекту приказа планируется снизить цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, в связи со скорректированными Агентством по защите и развитию конкуренции РК в сторону снижения ценами на услуги.





legalacts.egov.kz





Напомним, в настоящее время цены на услугу составляют:





для городов Астаны, Алматы, Актобе, Шымкента:





1-я категория срочности - до 1 рабочего дня составляет 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 3 рабочих дней 2752 тенге;





для областных центров:





1-я категория срочности - до 3 рабочих дней - 4983 тенге, 2-я категория срочности - до 5 рабочих дней - 2752 тенге;





для районов и городов областей:





3-я категория - до 7 рабочих дней - 1116 тенге.



