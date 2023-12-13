Сайгаки больше не относятся к исчезающему виду

С 2021-го по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого за последние несколько лет уровня.





На территории республики насчитывается всего 99 ирбисов, сообщает Energyprom





Последние актуальные данные о численности краснокнижных животных опубликовало в конце ноября Бюро национальной статистики. В отчете говорится, что с 2021-го по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей. При этом в 2018 году в Казахстане насчитывалось 223 ирбиса.





Печально констатировать: несмотря на все усилия ученых, экологов и правозащитных организаций, популяция этого удивительного горного животного в прошлом году показала рекордный минимум", - пишет источник.





На сайте профильного комитета нет никакого пояснения такого резкого сокращения. В силу особенностей учета снежных барсов, обитающих в труднодоступных горных ущельях, нельзя утверждать, что их истребляют.





Факторы уменьшения численности могут лежать в методологической плоскости. Дело в том, что расчет численности и изучение популяции происходит на основании данных от фотоловушек, установленных в местах обитания, исследований зоологов, которые изучают следы, метки и т.д. От того, как часто животные или их следы попадают в поле зрение человека, зависит итоговая расчетная цифра", - поясняется в информации.





В 2021 году, благодаря спонсорской помощи, были закуплены и установлены в горах дополнительные фотоловушки, которые позволили сделать более точный расчет. Не исключено, что в прошлом году количество встреч ирбисов с фотоловушками было меньше. Хотя у этого редкого животного есть множество угроз, влияющих на популяцию.





Energyprom





Судя по информации Комитета лесного хозяйства, снежный барс в Казахстане обитает в горных районах нескольких регионов. Ареал распространения этой дикой кошки - национальные парки Иле-Алатау, Жонгар-Алатау, "Кольсайские озера", Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Эмель, Алматинский и Аксу-Жабаглинский заповедники. Большая часть этих территорий относится к приграничным, и барсы могут мигрировать по горным территориям в Китай, Кыргызстан, Россию.





По данным Центрально-Азиатской программы WWF, на долю Казахстана приходится всего 3% популяции ирбисов. Наша республика исторически выполняла роль экологического коридора для снежного барса. Ареал обитания этого животного нельзя делить строго по странам. Поэтому при публикации данных о численности снежного барса в разных странах эксперты часто делают поправку на миграцию животных и не претендуют на абсолютную точность цифр, ведь часть особей в разное время может быть подсчитана одновременно в двух странах. По данным Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), расчетная численность популяции в мире составляет от 3 тыс. до 5,4 тыс. особей. То есть погрешность велика", - подчеркивает источник.





В целом ареал обитания ирбиса приходится на территории 12 стран мира. Во всех этих государствах животное занесено в Красную книгу, принимаются программы для защиты барсов от исчезновения. По предварительным подсчетам, больше всего пятнистых хищников - до 2,5 тыс. особей - живет в горах Китая. Большими можно назвать также популяции в Монголии (до 1 тыс. особей) и Индии (до 600 особей). Казахстан с показателем в 100-110 особей (данные за 2001 год) находится на 10-м месте.





Energyprom





Основным стресс-фактором для этого животного является антропогенное воздействие человека на среду обитания. Во-первых, это освоение горных территорий в Алматинской области, во-вторых, развитие в них неустойчивого туризма. По большому счету, это неконтролируемый туризм в те горные районы, где живет ирбис. Появление человека на диких горных тропах отпугивает хищников, и они могут уходить в более отдаленные места.





Еще одним фактором снижения популяции может быть незаконная охота на горных парнокопытных, которые, как известно, являются кормовой базой для барсов. Четвертый фактор влияния также связан с деятельностью человека. По мнению экспертов, ареал ирбисов меняется, когда на прилегающей к местам обитания территории начинается выпас сельскохозяйственных животных, оттесняющих с этих земель диких парнокопытных.



