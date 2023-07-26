Кудебаеву вынесли приговор за побег из Казахстана

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Конаев. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кегенском районном суде Алматинской области вынесли приговор экс-генералу Серик Кудебаеву по делу о незаконном пересечении границы.





Судом исследованы все материалы дела. Установлено, что Серик Кудебаев умышленно пересек границу Казахстана, нарушив закон. Тем самым после задержания его экстрадировали в страну. Поэтому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Назначить содержание в средней безопасности. Новый срок прибавить к ранее вынесенному – 10 годам лишения свободы", - цитирует zakon.kz судью Асем Елемес.





По совокупности наказания и путем частичного сложения общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы, информирует tengrinews.kz.





Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.





После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.





3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.





В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.





Позже в Генпрокуратуре сообщили , что Кудебаев сбежал через подкоп. 27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.





При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну. 28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.



