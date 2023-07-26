Кудебаев признал свою вину по делу о незаконном пересечении границы

Фото: МВД РК

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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.





Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, сообщает МИА "Казинформ".





Я полностью признаю свою вину", - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове в суде.





По данным адвоката, в ходе судебного разбирательства экс-генерал предъявленное обвинение полностью признал. С учетом этого, а также того, что Серик Кудебаев уже осужден, сторона защиты попросила назначить альтернативное наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей (1 млн 725 тысяч тенге). Адвокат отметил, что его подзащитный не является преступником, свою ошибку осознал.





Ранее подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении.





Напомним, 28 апреля экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет.





В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.





27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции.





18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.





Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.





В начале этого года подробное видео "Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек" о январских событиях показали в мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.