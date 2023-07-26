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18.07.2023, 13:19 50416
Кудебаев признал свою вину по делу о незаконном пересечении границы
Фото: МВД РК
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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан.
Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, сообщает МИА "Казинформ".
Я полностью признаю свою вину", - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове в суде.
По данным адвоката, в ходе судебного разбирательства экс-генерал предъявленное обвинение полностью признал. С учетом этого, а также того, что Серик Кудебаев уже осужден, сторона защиты попросила назначить альтернативное наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей (1 млн 725 тысяч тенге). Адвокат отметил, что его подзащитный не является преступником, свою ошибку осознал.
Ранее подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении.
Напомним, 28 апреля экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет.
В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.
27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции.
18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.
Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.
В начале этого года подробное видео "Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек" о январских событиях показали в мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.
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25.07.2023, 20:10 42786
Экс-заместителя главы Наццентра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-зампредседателя "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба КСЭК на своей странице в Facebook
14 июля Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК на базе РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" с участием руководителей и сотрудников его филиалов рассмотрено представление Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Манкеева А. и заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Байгабулова С.", - сообщили в ведомстве.
Досудебным расследованием установлено, что Манкеев из личной заинтересованности с целью перемещения по службе передал деньги своему руководителю Байгабулову.
В ведомстве напомнили, что Байгабулов был уволен с должности заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" согласно приказу от 18 мая 2023 года №18Ж/Қ.
Ранее сообщалось, что за системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента.
24 июля председатель Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхат Жумагали отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.
20 июля глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в сфере образования.
25.07.2023, 17:18 49831
В аэропорту Алматы задержали сообщника Мухтара Аблязова
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова - Нургазин Куаныш, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Нургазин номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.
Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест", - добавили в Генпрокуратуре.
В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд.
Ранее Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца. Беглого банкира ждет депортация или экстрадиция.
В мае этого года высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу бывшего главу совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года.
25.07.2023, 17:00 48376
Иностранец пнул девочку в ТРЦ: Закиева прокомментировала инцидент Дополнено
В настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала инцидент, который произошел ТРЦ Алматинской - иностранец пнул девочку.
Данное деяние было зарегистрировано по статье "Хулиганство". Лицо, совершившее деяние, задержано и водворено в ИВС. Я нахожусь на связи с ДП МВД Алматинской области. После вступления в силу решения суда по данному факту, будет инициирован судебный процесс по выдворению лица за пределы РК (после того, как понесет наказание здесь)", - написала Динара Закиева на своей странице в Сети.
Она также отметила, что в настоящее время в законодательстве отсутствует статья, связанная именно с таким составом преступления в отношении детей.
В результате, лицо привлекается по статье хулиганство, в которой также отсутствует отягчающий квалификацирующий признак "деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". В этой связи с МВД РК мы сейчас работаем над внесением в законодательство соответствующих статей и пунктов, касающихся насилия ИМЕННО в отношении детей", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
По ее словам, поправки затрагивают разные сферы, относящиеся к обеспечению безопасности детей.
Пакет предложений в законодательство планируем передать в парламент РК этой осенью", - добавила Динара Закиева.
Напомним, гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в одном из ТРЦ в Алматинской области. Видео инцидента распространилось в Сети.
Дополнено 25.07.2023, 21.27
На время проведения досудебного расследования мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу сроком на два месяца", – сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в Instagram.
Он добавил, что ход расследования взял под свой контроль.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Ранее руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что в Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше.
Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.
25.07.2023, 13:26 57811
В Астане у наркодельцов изъяли 11 кг мефедрона
В пригороде столицы ликвидирована нарколаборатория
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане департаментом комитета национальной безопасности пресечена деятельность лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает столичная прокуратура.
В ходе следственно-оперативных мероприятий было изъято свыше 11 кг синтетического наркотика "мефедрон", а также различные виды прекурсоров и оборудование.
Уточняется, что нарколаборатория функционировала в одном из населенных пунктов неподалеку от столицы.
По данному факту проводится досудебное расследование, причастные лица задержаны, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в текущем году в столице пресечена деятельность четырех нарколаборатории.
Ранее в Алматы ликвидировали две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами. Обнаружено свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность по меньшей мере 4-5 нарколабораторий.
25.07.2023, 11:44 61226
В Алматы в ДТП с участием мопедов погибли 10 человек
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с участием мопедов произошло 250 дорожно-транспортных происшествий, в результате 10 человек погибли.
Основными причинами ДТП с участием мопедов и мотоциклистов в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др., рассказали в полиции.
Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев сообщил, что в мегаполисе усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. По его словам, лишь за один день проведения профилактического мероприятия выявлено более 60 нарушений ПДД, допущенных водителями мопедов и мотоциклов.
С начала года водителями мобильного транспорта совершено порядка 10 тысяч нарушений ПДД. Общая сумма штрафа составила более 70 млн тенге, отмечает Polisia.kz.
В практике не редки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима. Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. Кроме того, практически ежедневно в наших сводках фиксируются неоднократные факты дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, - отметил Шумаев.
Напомним, депутаты мажилиса разрабатывают проект закона о регулировании движения мопедов, в котором предусмотрено обязательное получение прав на управление транспортным средством. По словам депутата Екатерины Смышляевой, за 5 месяцев текущего года смертность в ДТП с участием мопедов увеличилась в три раза.
Ранее в Казахстане были введены ограничения для самокатчиков. Соответствующий закон подписал 29 июня президент Токаев. В законе электросамокат признан транспортным средством. На нем можно передвигаться по велосипедным линиям и обочинам, при этом скорость движения не должна превышать 25 километров в час, а на тротуарах - 6 километров в час.
25.07.2023, 11:09 62636
Задержан экс-замглавы управления пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области
Весной в в Кербулакском районе талыми водами размыло недавно отремонтированную дорогу
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Талдыкорган. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержан подозреваемый по факту нарушений при строительстве дороги в Кербулакском районе бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", сообщает прокуратура Жетысуской области.
Он подозревается в злоупотреблении своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороги к селу Малайсары Кербулакского района. Государству причинен значительный материальный ущерб на сумму более 37 млн тенге", - рассказали в областной прокуратуре.
По данному факту по статье Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями" проводится досудебное расследование.
Напомним, весной в Кербулакском районе Жетысуской области талыми водами размыло недавно отремонтированную дорогу. Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонтных работ на данном участке. Заведено уголовное дело.
25.07.2023, 09:08 67076
Глава управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции
Она подозревается в превышении должностных полномочий
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны".
Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в Антикоре.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, напомнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в мае Антикоррупционная служба сообщила, что проводит расследование в отношении руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой.
24.07.2023, 20:51 85031
В Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает Sputnik Казахстан.
Заявление об изнасиловании 14-летней девочки было подано в управление полиции Петропавловска. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого 36-летнего жителя областного центра. В настоящее время он находится под стражей.
По факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее в Алматы дочь обвинила родного отца в изнасиловании.
В Туркестанской области задержали извращенца, который в течение трех лет насиловал падчерицу и угрожал ей интимными фото и видео.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане. По ее словам, сейчас совершается очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей. Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, правозащитница отметила, что этот год перенасыщен уголовными делами.
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