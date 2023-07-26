Приговор экс-начальнику ДП Алматинской области оставили без изменения

Фото: МВД

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Талдыкорган. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор бывшему начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву оставили без изменения, сообщили в пресс-службе суда области Жетісу.





Постановлением судебной коллегии по уголовным делам областного суда приговор в отношении К. оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения", - проинформировали в суде.





Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.





После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.





3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.





В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.





Позже в Генпрокуратуре сообщили , что Кудебаев сбежал через подкоп.





27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.





28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности.



