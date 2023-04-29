В Талдыкоргане вынесли приговор Серику Кудебаеву Дополнено
Фото: Серик Кудебаев/МВД РК
Талдыкорган. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.
Судом установлено, что К., будучи начальником департамента полиции и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года с учетом осложнения оперативной обстановки в 17.00 ввел специальный оперативный план "КАМАЛ" по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества, с применением в случае необходимости огнестрельного оружия", - проинформировали в пресс-службе.
Однако, отметили в суде, в 18.20 он отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства (то есть отдал приказ, который не вправе был отдавать), на служебной автомашине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия.
7 января 2022 года сотрудники департамента полиции, вооруженные боевым оружием, действуя по указанию К., стали производить задержания гражданских лиц, возможно, участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в здание департамента полиции, где в 13.33 произвели незаконное задержание граждан", - заявили в пресс-службе суда.
Сообщается, что в это время он, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки.
Суд с учетом тяжести совершенного преступления признал К. виновным по статьям 362, часть 4, 146, часть 2, пункт 1), УК и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, "суд лишил К. специального звания "генерал-майор полиции" и внес представление президенту РК о лишении К. государственных наград "Данк" и "Айбын" II степени".
Дополнено 28.04.2023, 19.58
Состоявшийся приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно. Об этом в кулуарах Талдыкорганского горсуда сказал заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет, сообщает сообщает Zakon.kz.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.
Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.