20.04.2023, 11:10 33386
В КНБ рассказали, как Кудебаев мог бежать через горы
Фото: Серик Кудебаев/МВД РК
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ерлан Алдажуманов озвучил версию побега бывшего начальника департамента полиции Алматинской области через горы в Кыргызстан.
Рабочее предположение есть, и скажем, что он ушел через горы. У него недалеко в горах есть, откуда он родом, хозяйство, населенный пункт. В принципе, хорошие проводники тоже есть у него. Рассматриваем версию ухода через горы", - сказал Алдажуманов в кулуарах сената, отметив, что в интересах следствия подробности расследования не могут быть озвучены.
Суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.
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21.04.2023, 11:41 5401
На юге Казахстана готовился теракт с использованием взрывчатки
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
По данным КНБ, наряду с этим в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. 8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.
По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана.
В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму", - рассказали в пресс-службе ведомства.
21.04.2023, 10:21 7066
Задержанные по обвинению в сепаратизме в СКО арестованы на два месяца
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области на два месяца арестовали трех членов так называемого Народного совета, подозреваемых в сепаратизме, сообщает областная прокуратура.
20 апреля 2023 года суд Петропавловска санкционировал в отношении трех фигурантов дела по пропаганде сепаратизма меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 18 апреля 2023 года по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 179 (Пропаганда подрыва безопасности) и частью 2 статьи 180 Уголовного кодекса (Пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан, совершенные с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций) ДКНБ СКО задержаны трое членов "Народного совета".
В Генпрокуратуре прокомментировали уголовное дело о пропаганде сепаратизма, заведенное после появления видео о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска". Читать:
20.04.2023, 17:52 24176
В Алматы начато расследование в отношении организаторов финпирамиды Chia Tai Tianging
Задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом АФМ РК по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
Компания занималась привлечением средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании. При вложении инвестиций, и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы.
При этом Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано.
В настоящее время департаментом АФМ по Алматы задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров финпирамиды. Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжаются.
Ранее деятельность финансовой пирамиды HAS Holding пресекли в Павлодарской области.
В конце марта в Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet на территории мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других.
Столичный департамент по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержал подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.
20.04.2023, 16:43 25471
Обвиняемых в хищении 470 млн тенге чиновников оправдали в Атырау
Фото: Depositphotos
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Атырау вынес приговор в отношении чиновников, обвиняемых в хищениях и растрате чужого имущества при строительстве школы, спортобъектов и семейно-врачебных амбулаторий.
На скамье подсудимых оказались подрядчик, его родственник, инженеры по технадзору, руководитель технадзорной компании и сотрудники управления строительства Атырауской области.
Их обвиняли в присвоении и растрате чужого имущества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, в пособничестве в совершении хищения и выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, причинивших крупный ущерб государству.
Подсудимый Т. обвиняется в том, что при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах через своего родственника К. вступил в преступный сговор с использованием служебного положения неоднократно с заместителями управления строительства Атырауской области Н., Ж., руководителем отдела строительства С., с которыми в группе лиц по предварительному сговору похитили денежные средства, вверенные виновным, путем присвоения и растраты бюджетных денежных средств, выделенных на строительство объектов "3 спортивных залов", "Школы на 300 мест в селе Дамба", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Кокарна", "Семейно-врачебной амбулаторий на 25 посещений в смену в мкр. Черное Депо", путем составления и подписания актов выполненных работ, не соответствующих действительности, инженеры по технадзору М., О., директор ТОО - К., пособничали им в хищении, тем самым похитили бюджетные средства на сумму более 470 млн тенге, тем самым причинили ущерб государству в особо крупном размере", - говорится в обвинении.
Однако суд установил, что 4 объекта, на строительство которых выделены бюджетные средства, на момент возбуждения уголовного дела не были завершены, все договоры по проведению государственных закупок, строительства, сделки с подрядной организацией не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными, преступный сговор между подсудимыми не был установлен.
Также суд установил множество объективных причин, препятствовавших завершению строительства в срок, таких как: несвоевременное выделение денежных средств на строительство заказчиком, что повлекло составления дополнительных договоров, пандемия, отсутствие рабочей силы, удорожание строительных материалов и т.д.
Кроме этого, стороной обвинения не были предоставлены суду доказательства того, каким образом некоторым подсудимым были вверены бюджетные денежные средства, в хищении которых они обвиняются", - говорится в решении суда.
Прокурор просил назначить наказание подсудимым от 7 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 10 лет, а в отношении трех из них - пожизненно.
Сами подсудимые и их защитники просили оправдать их в связи отсутствием состава преступления.
По решению суда подсудимые признаны невиновными по всем эпизодам в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Суд также признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование.
Гражданский иск оставлен без рассмотрения.
Вынесен ряд частных постановлений в адрес прокурора Атырауской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Алматы суд вынес приговор по делу о крупном хищении военной формы со складов.
В Талдыкоргане сотрудников отдела образования подозревают в миллиардных хищениях.
В Кызылординской области выявлены многомиллионные хищения в сфере образования. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге.
20.04.2023, 10:18 34471
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении военной формы со складов в Алматы
На скамье подсудимых оказались 15 военнослужащих и военный прокурор
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел дело о хищении на 88 млн тенге со складов десантной части в Алматы в отношении сразу 16 подсудимых: военных офицеров, сержантов и одного сотрудника военной прокуратуры.
Подсудимых обвиняли в даче и получении взяток, невыявлении недостачи, мошенничестве, вымогательстве, а также хищениях с армейских складов в особо крупном размере, сообщает Tengrinews.kz.
По материалам суда два офицера, занимавшие руководящие посты в центре, отвечающем за материально-техническое обеспечение десантно-штурмовых войск, подполковники А. З. и Д. И. с 2019 года неоднократно получали взятки от представителей воинской части 29219, расположенной в Алматы.
За взятки они обеспечивали прикрытие недостачи товарно-материальных ценностей на складах части. Офицеры, используя различные ухищрения и договариваясь с работниками складов, уменьшали или не выявляли недостачу. В свою очередь начальники складов выплачивали офицерам взятки, чтобы скрыть недостачи. Подстрекал их к этому командир части полковник А. Б. Помимо этого, командир части также присвоил 5 миллионов тенге, которые собрал с подчиненных якобы для выплаты взяток проверяющим", - информирует издание.
Следственные органы также уличили обвиняемых в организации хищения 5829 единиц военного имущества: по 1400 от каждого из пяти наименований летних и зимних камуфляжных комплектов одежды, летних и зимних берцев, а также рабочей формы. Балансовая стоимость похищенной экипировки и одежды составила более 88 миллионов тенге. Одежду продали на рынке "Мизам" в Алматы по заниженной стоимости за 25,4 миллиона тенге.
Суд постановил признать семь сержантов и офицеров, проходивших в деле как пособники правонарушений, а также по статьям "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и "Дача взятки", невиновными за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Сотрудника военной прокуратуры подполковника юстиции также признали невиновным в получении взяток за невыявление недостачи и пособничество в растрате и хищении за недоказанностью в его действиях состава уголовных правонарушений. По тому же мотиву были прекращены дела в отношении еще двух офицеров части.
При этом суд признал виновным в мошенничестве (статья 190), превышении власти или служебных полномочий (статья 451), подстрекательстве к даче взятки (статья 367), а также в организации хищения чужого имущества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК) начальника воинской части полковника А. Б. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Инспектора управления тылового обеспечения управления командующего десантно-штурмовыми войсками подполковника Д. И. также признали виновным в получении взятки в крупном размере за действия (бездействие) в пользу взяткодателей за факт невыявления недостачи (часть 3 статьи 366 УК), а также организации хищения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статья 189 УК). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Также за организацию хищения и взятки осудили старшего офицера (инспектора) управления тылового обеспечения управления командующего десантно-штурмовыми войсками подполковника А. З. и назначили ему наказание в виде восьми лет лишения свободы без конфискации имущества.
Двух начальников складов воинской части 29219 Н. У. и Д. Б. признали виновными в покушении на дачу взятки (последнего также в даче взятки) и пособничестве в хищении и приговорили к семи годам ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов ежегодно на весь срок отбывания наказания.
Другого начальника склада Т. Т. признали виновным только в хищении чужого имущества и приговорили к семи годам ограничения свободы с принудительными работами по 100 часов каждый год.
Со всех осужденных должны взыскать материальный ущерб государству - 88 миллионов тенге, по 14 миллионов тенге с каждого.
20.04.2023, 08:55 36976
Задержана преступная группа, подозреваемая в серии мошенничеств на территории Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудники департамента полиции Атырауской области и управления полиции Талдыкоргана совместно выявили преступную группу, подозреваемую в серии мошенничеств на территории страны. Об этом сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые открыли фейковую страницу в социальных сетях, "продавая" мобильные телефоны iPhone, они занимались мошенничеством. Люди, которые хотели получить смартфон дешевле рыночной цены, легко теряли деньги. Мошенники обналичивали деньги через дропперов, а затем переводили их на свои счета", - сообщили в полиции.
Сообщается, что среди пострадавших жители Семея, Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Актау, Улытау, Усть-Каменогорска, Шымкента, Уральска, Павлодарской области.
Установлено, что задержанные - подозреваемые 18 и 56 лет являются жителями Алматы. При проверке было изъято два iPhone 14 и iPhone 12, iPhone 6С, Samsung, ноутбук, 12 SIM-карт, модем, квитанции. Общая сумма ущерба на сегодня составляет более 2 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия по части 3 статьи 190 УК РК", - отметили в полиции.
19.04.2023, 19:29 51826
В Шымкенте осуждены сотрудники филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки"
Осужденные на системной основе получали взятки в размере от 20 до 200 тысяч тенге за трудоустройство и общее покровительство
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Аль-Фарабийского районного суда осуждены за взяточничество руководитель филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по городу Шымкенту Арысбаев А., инспектор по трудовым отношениям филиала, а также ведущий специалист НК "КТЖ" Шымкентского отделения магистральной сети Арысбаева Б. и другие, сообщает OTYRAR.
Осужденные на системной основе получали взятки в размере от 20 тысяч до 200 тысяч тенге за трудоустройство родственников и знакомых, а также за общее покровительство по службе.
Осужденным назначены наказания в виде штрафов от 200 тысяч до 13 млн тенге (на общую сумму более 18 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" был изобличен в неоднократном получении взяток в конце января 2023 года.
В марте были раскрыты признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки".
19.04.2023, 17:24 55686
Житель Актюбинской области забил волка цепью
Фото: МВД РК
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Актобе. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Актюбинской области выявили видео, на котором заснято жестокое избиение волка цепью, сообщает пресс-служба МВД РК.
Сотрудники Иргизского районного ОП установили 37-летнего жителя района. По словам задержанного, волк хотел напасть на его скот. И чтобы уберечь животных, он догнал хищника на мотоцикле и забил цепью.
В отношении сельчанина начато досудебное расследование по части 3 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".
Напомним, на жителя Алматинской области завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как по трассе привязанная к движущемуся автомобилю бежит собака.
Сообщить о жестоком обращении с животными теперь будет можно по номеру горячей линии. В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщать по номеру +7 (777) 195-99-00 (WhatsApp).
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