Кыргызстан завел уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Кудебаевым  

Фото: polisia.kz

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело по по факту незаконного пресечения госграницы, сообщил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев, комментируя ход расследования бегства экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.









По словам Умиралиева, кыргызская сторона также завела уголовное дело во факту незаконного пересечения госграницы.





Генпрокуратура намерена также установить помощников и организаторов незаконного пересечения границы Кудебаевым.





При этом Умиралиев добавил, что по делу бегства экс-главы департамента полиции уже многое известно, однако в интересах следствия эта информация не может быть разглашена.





Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".





Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.





После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.





В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. Предположительно, он бежал в Кыргызстан через горы.





Дополнено 12.04.2023, 13.00





Представитель Генпрокуратуры также прокомментировал уголовное дело о пропаганде сепаратизма, заведенное после появления видео о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".









В рамках данного уголовного дела допрашиваются 18 лиц, были проведены обыски по месту проживания и работы. По изъятым видеоносителям, а также по сюжету в социальных сетях назначены экспертизы, проинформировал Умиралиев.





Экспертизу проводят сотрудники Министерства юстиции. Она даст даст точную и окончательную оценку действиям каждого участника, позволит принять решение о квалификации деяния и избрать меру пресечения.





30 марта 2023 года Генеральная прокуратура РК сообщила о начале досудебного расследования по статье 180 УК РК (Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".





В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП области.