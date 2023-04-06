Погранслужба выясняет возможное пересечение границы Кудебаевым

Глава погранслужбы не исключает возможность бегство Кудебаева в Кыргызстан через горы

Фото: пресс-служба МВД РК

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - глава Пограничной службы Ерлан Алдажуманов прокомментировал расследование бегства экс-начальника департамента полиции Серика Кудебаева за границу.





После поступления информации о том, что Кудебаев убыл в Киргизию, а оттуда в третьи страны, погранслужба КНБ начала проверку для выявления возможного места нелегального прохождения экс-главы департамента полиции Алматинской области.





Для проведения этой работы подключены соседние страны, направлен официальный запрос в погранслужбу Кыргызстана.





Я думаю, сейчас преждевременно говорить что-либо, надо дождаться окончания проводимой проверки", - сказал Ерлан Алдажуманов.





При этом он отметил, что по данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело.





Глава погранслужбы не исключает возможность бегство Кудебаева в Кыргызстан через горы.





Госграница Казахстана и Кыргызстана составляет порядка 1250 км.





В алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, при желании и отсутствии на данном направлении технических средств охраны, если поискать, может быть, есть возможность пересечь государственную границу", - добавил Алдажуманов.





Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".





Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.





Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.



