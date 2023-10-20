Принадлежащие Боранбаеву нефтяное месторождение, газораспределительная компания и завод переданы государству

Производственные параметры месторождения составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

Фото: Кадр из видео АФМ

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт", - Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт", сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.





Осужденный казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев в рамках добровольного сотрудничества со следствием передал в собственность государства месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.





Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.





Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный центр "КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия - 740 человек.





Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор. Он признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.





В рамках в рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения , торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.



