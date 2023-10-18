17.10.2023, 15:10 65311
Боранбаев перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования
Фото: Instagram/kairat4
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный казахстанский олигарх Кайрат Боранбаев перевел более 30 млрд тенге в Фонд поддержки инфраструктуры образования, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Компаниями Кайрата Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, что составляет более 30 млрд тенге.
Ранее осужденный бизнесмен возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа.
Данные средства из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране в соответствии с действующим законодательством", - уточнили в АФМ.
Ранее сообщалось, что Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге.
Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Напомним, Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы, тем самым сократив на два года ранее оглашенный приговор. Он признан виновным в хищении средств при импорте российского газа.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
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18.10.2023, 19:00 1876
Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что среди направлений важное место занимает снижение числа закредитованных казахстанцев.
У нас 7 млн человек закредитованы, из них, по-моему, 1,5 млн имеют просрочку больше 90 дней. А некоторые имеют по 90 кредитов", - заявила в кулуарах депутат Ирина Смирнова.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
В августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов. В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов.
18.10.2023, 17:24 5811
"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае подписано соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd, которое предполагает наращивание мощности построенной в прошлом году ветроэлектростанции в Шелекском коридоре Алматинской области до 810 мегаватт, сообщает пресс-служба компании.
В ходе официально визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов. В числе подписанных документов - оглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что новый документ, подписанный в КНР, предполагает в рамках практической реализации проекта проведение широкого спектра работ, включая ветровой мониторинг и разработку необходимой проектной документации.
Напомним, проект "Строительство ветряной электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт с перспективой ее расширения" был реализован в 2022 году казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.
Проект стал успешным примером международного сотрудничества казахстанских и китайских компаний в области энергетики.
18.10.2023, 15:54 9221
Что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, рассказали в МНЭ
Воспользоваться накоплениями можно только на цели улучшения жилищных условий или обучения
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил журналистам на вопрос, что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, на чье имя идут накопления.
Министр рассказал, что согласно принятому решению в случае смерти ребенка до наступления 18 лет средства, накопленные на его счету в Нацфонде, будут возращены опекунам либо распределены между другими детьми из этой семьи.
Также министр напомнил, что изъять деньги из фонда ребенок может только с наступлением совершеннолетия и использовать их можно только на обучение или улучшение жилищных условий.
Сегодня депутаты мажилиса приняли поправки сената в закон о выплатах детям из Нацфонда.
Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям». В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные сенатом поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер.
18.10.2023, 14:54 13186
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Фото: Depositphotos
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле.
Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.
На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%), сообщает РИА Новости.
Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.
Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это система передачи финансовых сообщений, в Китае - система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии", - информирует издание.
18.10.2023, 14:04 15571
Почему, несмотря на заявления о сокращении инфляции, цены продолжают расти, ответил Куантыров
Постковидная ситуация и геополитические конфликты отрицательно заказываются на экономическом росте
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, почему на фоне заявлении о росте ВВП и сокращении инфляции казахстанцы продолжают жаловаться на рост цен.
У министра спросили, почему, несмотря на отчеты правительства о росте экономики и снижении инфляции в Казахстане, цены продолжают расти. Куантыров отметил, что растущая инфляция - это мировая проблема, она касается не только Казахстана.
При этом он подчеркнул, что принятые правительством меры позволили удержать инфляцию, иначе "она была бы гораздо выше". Он уточнил, что были приняты меры по имортозамещению, налоговому стимулированию, запрету на импорт ряда товаров и другие.
Куантыров обратил внимание, что рост экономики Казахстана подтверждают международные рейтинговые агентства.
У нас есть ожидания, что ситуация будет в целом улучшаться… Вы сами видите, что постковидная ситуация, война, которая началась на нашем континенте в прошлом году, эти геополитические конфликты, они отрицательно заказываются на экономическом росте, в том числе казахстанском", - добавил глава МНЭ.
Ранее сообщалось, что темпы роста экономики замедлились в Казахстане.
18.10.2023, 08:17 29926
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Фото: nn-airport.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщила пресс-служба правительства РК.
Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году", - отметили в пресс-службе.
Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.
В Министерстве транспорта подчеркнули, что сотрудничество с компанией внесет существенный вклад в реализацию задач, обозначенных главой государства в послании народу, по развитию аэропортов РК в качестве мультимодальных центров.
Группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.
17.10.2023, 18:24 65526
QazaqGaz и крупнейшая китайская нефтегазовая компания подписали контракт по экспорту газа
Соглашение подписано в рамках саммита "Один пояс, один путь"
Фото: Depositphotos
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" и крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina International подписали новый контракт по экспорту газа на 2023-2026 годы, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Подписанный договор позволит компаниям вывести сотрудничество по экспорту казахстанского газа в Китай на новый, эффективный уровень", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что соглашение подписано в рамках саммита "Один пояс, один путь".
Напомним, Казахстан и Китай подписали ряд документов.
17.10.2023, 17:10 66311
Между Казахстаном и Китаем появится третья трансграничная железная дорога
Фото: Depositphotos
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Пекин. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги Аягоз - Тачэн, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны считают, что изучение вопроса об открытии третьей трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем имеет важное значение. Принимая во внимание доступность маршрута, условия его открытия и связанность с существующими коридорами, стороны согласились, что приоритет должен быть отдан продвижению проекта железной дороги Аягоз - Тачэн", - проинформировали в министерстве.
Также в целях продвижения сотрудничества стороны готовы создать совместную рабочую группу на уровне руководителей департаментов либо комитетов, а также проводить заседания рабочей группы в соответствии с потребностью продвижения проекта.
Для предварительной подготовки проекта сотрудничества необходимо провести совместные исследования по стыковке трансграничной железной дороги, открытию железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Покиту", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Казахстан и Китай подписали ряд документов.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?