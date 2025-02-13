11.02.2025, 10:01 1951
Фламинго возвращаются в Мангистау
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
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Видеоблогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился "постапокалиптическими" кадрами птиц на фоне дымящих заводских труб.
Ранее сообщалось, что Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.
По данным сайта швейцарской компании IQAir за 10 февраля, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.
Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
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29.01.2025, 14:54 24516
Новый год по лунному календарю отмечают в Китае
Фото: russian.news.cn
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23.01.2025, 19:08 37226
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
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Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.
14.01.2025, 18:35 57496
Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
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Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.
Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.
09.01.2025, 11:38 67576
В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
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03.01.2025, 09:16 79786
Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Depositphotos
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Китайский Шанхай удивил граждан страны и туристов сложным шоу дронов с невероятными визуальными эффектами. Небо над городом осветили тысячи беспилотников, сложившись в портал, под которым парил переливающийся разными цветами дракон. В шоу задействовали около 10 тыс. дронов.
Потрясающий фейерверк увидели жители и гости Дубая. Световое шоу под названием «За пределами мечтаний» развернулось на высочайшем здании мира — башне Бурдж-Халифа (828 м). Шоу длилось почти 9 минут.
Триумфальная арка на проспекте Елисейских полей в Париже во время празднования Нового года, Франция.
Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.
Фейерверки взрываются в небе Лондона на фоне башни Елизаветы, широко известной как Биг-Бен, в Вестминстерском дворце, в центре Лондона, Великобритания.
31.12.2024, 16:52 99776
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
31.12.2024, 15:08 96451
Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
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Как зажигали новогодние елки по всему миру
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?