24.03.2025, 21:15 2811
Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей - аким ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с сотрудниками профильных ведомств, входящих в состав оперативного штаба, провели мониторинг паводкоопасных мест, сообщает пресс-служба акимата региона.
Во всех районах области имеются группировки сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода. Поручил акимам районов вести скоординированную работу. Отслеживать уровень воды и контролировать состояние гидротехнических сооружений. Особое внимание обратить на местные дороги, особенно в горной местности и мосты, чтобы была возможность передвигаться на транспорте. Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей и инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.
В частности, по данным акимата, в Маркаколе противопаводковые мероприятия по очистке и спрямление русла реки Калжыр, установки водопропускных труб, минимизировали угрозу подтопления сел Калжир и Маркаколь. Также очищено 72 водопропускных сооружений, 6 мостов, а также арыки и каналы.
Сегодня мониторинг показал, что на реках Кара Ертис, Калжыр, в трех местах, чтобы избежать ледяных заторов будут проведены профилактические взрывные работы. Плотины Орта-Теректы, а также Лайлинское и Нижние Тайынты, работают в штатном режиме. На данный момент практический все гидросооружения региона находятся подо льдом, но уже появились промоины. Поэтому ситуация за данными объектами должна быть на ежечасном контроле. В Тарбагатайском районе из 6 населенных пунктов полностью угроза паводка снята в поселке Тугыл", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, еще в 5 селах: Жанауыл, Сарыолен, Карасу, Жетиарал, Манырак, угроза затопления талыми водами минимизирована. Также сообщается, что уже проведены работы по берегоукреплению реки Терисайрык. Полностью от снега и наледи очищены 182 водопропускных сооружения, 9 мостов и 33 километра водопропускных каналов.
В пресс-службе подчеркнули, что противопаводковые мероприятия полностью сняли угрозу подтопления в 4 селах Курчумского района. Проведен ремонт моста на автодороге Курчум-Топтерек. К пропуску большой воды готово 441 водопропускное сооружение, очищены 19 мостов, а также обводные арыки и каналы. Помимо этого, определены 2 участка на реках, где для рыхления льда будут произведены профилактические взрывные работы.
Из-за резко меняющейся погоды, перепадов дневных и ночных температур, нужен ежечасный мониторинг ситуации, особенно то, что касается рек. В сложившихся обстоятельствах нам необходимы точные прогнозы и полная готовность", - подчеркнул глава региона.
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22.03.2025, 17:49 12226
Паводкоопасные участки проверяют в ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области начался интенсивный процесс снеготаяния, в районах проводятся проверки паводкоопасных участков.
Организована круглосуточная дежурная служба. Ситуация находится на контроле у оперативного штаба и главы региона", - сообщает акимат ВКО.
В Уланском районе на постоянном контроле акимата находятся территории, которые попадают в карту паводкоопасных мест.
Близ села Герасимовка интенсивно пошла талая вода с полей. Был углублен отводной канал, чтобы не допустить затоплений. Инертным материалом проведены укрепительные работы. В жилые дома вода не зашла. С трех придворовых участков талые воды отведены. Сейчас ведутся все необходимые противопаводковые мероприятия. В селе находится аким области", - сообщили в акимате.
Глава региона распорядился укрепить берега обводного канала, углубить и очистить арыки, чтобы вода беспрепятственно уходила.
Все службы работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на праздники, никто расслабляться не должен. В случае необходимости будет задействована дополнительная техника для предотвращения паводков и защиты территории. В эти дни жители области должны, ни о чем не беспокоясь, праздновать Наурыз. А мы будем работать и создавать для этого все необходимые условия", - отметил Нурымбет Сактаганов.
В Тарбагатайском районе обследованы паводкоопасные участки, которые находятся в зоне возможного затопления, включая солнечную сторону горы Манырак, Кара Тогам, Есенгелди и Баргана.
В районе Алтай идет процесс вскрытия рек. Ежечасный мониторинг погодных условий и уровня воды позволяет держать ситуацию под контролем.
В селе Үлкен Нарын на улице Алтайэнерго было зафиксировано скопление талых вод возле хозяйственной постройки. Установлено, что угрозы жилому дому нет, так как рядом расположена дамба, а вода отводится в обводной канал. Обводной канал расчищен и в настоящее время вода постепенно уходит. Службы ЧС и местные исполнительные органы следят за ситуацией. Приняты все необходимые меры по подготовке и обеспечению защитных сооружений. Наготове инертный материал и спецтехника", - отметили в акимате.
21.03.2025, 12:38 19666
ВКО усиливает инвестиционный потенциал
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе активно внедряются новые проекты и цифровые решения, сообщили в региональном акимате.
Восточно-Казахстанская область продолжает наращивать объем инвестиций и создавать комфортные условия для бизнеса: В 2024 году в экономику региона инвестировано 768,2 млрд тенге, с темпом роста 118,4%, также существенный рост показали частные инвестиции - их объем увеличился на 9,6% и составил 545,9 млрд тенге.
По поручению главы государства создается целостная экосистема, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях. Это касается и иностранных, и отечественных инвесторов. Нашим управлением ведется работа в данном направлении на региональном уровне, - отметили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
Для улучшения инвестиционного климата в регионе активно внедряются цифровые решения - одним из ключевых инструментов стала Национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП), запущенная Министерством иностранных дел РК в 2024 году. С ее помощью инвестору со стороны государственных органов оказывается информационная, консультационная и организационная поддержка.
Сейчас в системе зарегистрировано 49 инвестиционных проектов из Восточного Казахстана на общую сумму 859,1 млрд. тенге. Из них в прошлом году успешно реализовано 10 проектов на 45 млрд тенге, а в 2025 году запланирован запуск еще 8 проектов с общим объемом инвестиций в 42 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
Здесь отметили, что НЦИП позволяет инвесторам получать необходимую поддержку в режиме "одного окна" - от консультативных услуг до сопровождения со стороны государственных органов. Также, для создания комфортных условий для бизнеса, в регионе работает инвестиционный штаб, в который входят представители госорганов, прокуратуры и Палаты предпринимателей. Если у инвесторов возникают трудности, связанные с реализацией проектов, их рассматривают в оперативном порядке.
Дополнительно в регионе работает фронт-офис, обеспечивающий правовую поддержку предпринимателей. Одним из механизмов защиты бизнеса стал Региональный пул инвесторов, который включает 42 проекта на сумму 13,8 млрд тенге. Это позволяет снизить административные барьеры и ускорить запуск новых предприятий. Данная работа ведется при активном содействии областной прокуратуры.
Отметим, что комплексная работа по привлечению инвестиций направлена не только на увеличение финансирования, но и на развитие промышленного потенциала региона. Прозрачные условия, цифровые технологии и государственная поддержка создают в Восточном Казахстане благоприятную среду для открытия новых производств и устойчивого экономического роста.
20.03.2025, 18:27 25611
Аким ВКО посетил центр поддержки детей "Умiт"
Для более сильной подготовки к республиканским и международным конкурсам ребятам подарили новое музыкальное оборудование
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил центр поддержки детей "Умiт", где воспитанники и коллектив приготовили праздничную программу в рамках декады Наурызнама, сообщает пресс-служба акимата региона.
Как отметил Нурымбет Сактаганов, центр стал для детей настоящей семьей, где царит забота и поддержка, где есть уважение к старшим и мудрые наставления, где всегда тепло, уютно и безопасно. Педагогический коллектив внимателен к каждому ребенку и делает все, чтобы раскрыть их потенциал.
По данным акимата, каждая группа приготовила национальное блюдо и творческие номера, и ребятам удалось создать теплую и ностальгическую атмосферу праздника Наурыз и напомнить о лучших традициях казахского народа, которые уже стали настоящими нравственными ценностями.
Порадовало то, что все без исключения дети свободно говорят на двух языках, их пытливый ум и стремление к новому. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов и побед", - заявил аким области.
Также для более сильной подготовки к республиканским и международным конкурсам ребятам подарили новое музыкальное оборудование.
20.03.2025, 14:12 27161
Аким ВКО совершил облет паводкоопасных районов области
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов совершил облет двух районов Катон-Карагайского и района Алтай, которые находятся в паводкоопасной зоне, сообщили в региональном акимате.
Совместно со специалистами оперативного штаба, куда входят представители ДЧС, управления по мобилизационной подготовке и других профильных ведомств, был проведен мониторинг состояния рек, водохранилищ и снежного покрова.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по всему маршруту началось активное снеготаяние, превышение снегозапасов составляет 10-20% в зависимости от района.
В районе города Алтай высота сплошного снежного покрова составляет от 1 метра и выше, в горной местности высота снега достигает 2,5 метра, а запас воды в нем - около 500 мм. В Катон-Карагайском районе высота снежного покрова - 30-50 см, запас воды - около 100 мм. В целом гидрологическая и ледовая обстановка характеризуется как стабильная", - уточнили в акимате.
Также отмечается, что на реке Бухтарме начался процесс разрушения льда, на Бухтарминском водохранилище пока сохраняется сплошной ледовый покров.
Ситуация находится на постоянном контроле акима области.
Помимо этого, аким области посетил Катон-Карагайский район, где ознакомился с завершившимся капитальным ремонтом в зданиях акимата, полиции, прокуратуры и суда, а также с ходом строительства одного из проблемных объектов-долгостроев - физкультурно-оздоровительного комплекса.
Строительство ФОКа с бассейном началось еще в 2020 году, но из-за недобросовестных подрядчиков затянулось. На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 75%. Подрядчик устраняет дефекты, выявленные техническим надзором. В бассейне завершены работы по монтажу систем отопления и вентиляции. В бассейне уже проведены пусконаладочные работы, а в тренажерный зал завезен весь необходимый спортивный инвентарь. Объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с намеченным графиком", - добавили в областном акимате.
19.03.2025, 17:49 33076
Дендрологическую карту региона создадут в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания акимата Восточно-Казахстанской области обсудили итоги акции "Таза Қазақстан" и дальнейшие планы по озеленению и благоустройству населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что акция привлекла более полумиллиона неравнодушных жителей Восточного Казахстана, которые с готовностью подключились к уборке, сбору и вывозу мусора и другим экологическим инициативам. В своем выступлении на четвертом национальном Курултае президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная акция обрела широкую поддержку граждан и должна стать повседневным образом жизни каждого казахстанца.
В прошлом году в регионе провели работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 7,1 тысячи водных объектов, 26 фонтанов, 370 километров арыков. С 83 тыс. дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тысяч тонн мусора. В населенных пунктах посажено 110,5 тысячи деревьев", - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов.
Однако, по информации акимата, есть проблема, которую неоднократно озвучивали и профильные специалисты и сами жители - это плохая приживаемость высаженных растений.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что необходимо создать питомники и дендрологическую карту Восточного Казахстана, которая будет включать в себя ареолы распространения тех или иных деревьев и давать четкое понимание того, в каких районах они будут приживаться и расти.
Кроме того, аким области отметил, что промышленным предприятиям Усть-Каменогорска нужно выходить за рамки своих санитарно-защитных зон и создавать зеленый пояс вокруг своих производств. При этом в данном экологическом проекте ставку делать на растениях-сорбентах. Большой акцент также делается на озеленении левобережной части города, как динамично развивающейся и растущей. Отмечается, что в текущем году на территории области предусмотрено проведение мероприятий "Таза Аймақ", "Мөлдір бұлақ", "Все казахстанский день посадки деревьев", "Час земли", "Үлгілі ауыл", "Чистый двор - чистый город/район".
19.03.2025, 17:45 32421
В Восточном Казахстане построят сразу несколько новых мостов
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Восточно-Казахстанской области одним из наиболее важных вопросов на повестке дня стало строительство, ремонт и реконструкция дорог и мостов в регионе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Как рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в 2025 году в Восточном Казахстане планируется отремонтировать 377 километров автодорог и улиц. Среди проектов, есть и переходящие, такие, например как Акжар - Шілікті - Зайсан, Акжар - Омск - Майкапшагай, Курчум - Калжыр, Курчум - Калжыр - Бурабай, Октябрьская переправа - Алтайка-Новохайрузовка, Подъезд к селу Новотроицкое, и новые - Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, Васильевка - Бозанбай, Кокпекты - Самарское - Васильевская переправа, Курчум - Калжыр - Аксуат. На средний и текущий ремонт из всех источников финансирования будет выделено почти 12 миллиардов тенге.
Особое внимание в этом году уделят состоянию мостовых переправ. Вопрос, который волнует не только жителей Восточного Казахстана, но и туристов из соседней РФ - это аварийное состояние моста через реку Уба в Шемонаихе. Он был построен в 1962 году, и сейчас на переправе действуют ограничения по массе грузовых автомобилей, а также введено реверсивное движение, что существенно увеличивает время прохождения моста", - подчеркнули в акимате.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что нужно ускорить все подготовительные работы по строительству нового моста, который обеспечит нормальное двустороннее движение.
Уже на завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации, в соответствии с ней новый мост будет протяженностью 242 метра с двумя полосами движения и двумя тротуарами. При своевременном финансировании начало строительных работ запланировано на вторую половину 2025 года. Во время строительства движение будет осуществляться по старому мосту, после завершения - его демонтируют", - отметил Нуржан Жумадилов.
По данным пресс-службы, еще один масштабный проект - это строительство моста через Иртыш в Усть-Каменогорске в створе улицы Виноградова. Завершен конкурс на разработку ПСД, срок завершение проектирования - декабрь 2025 года. Этот проект важен для областного центра поскольку позволит значительно разгрузить трафик.
Также в ходе заседания обсудили вопрос реконструкции трассы Усть - Каменогорск - Тарханка - Топиха - Черемшанка, что позволит сократить путь из областного центра в Риддер на 43 километра, а время в пути - практически на час.
Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из республиканского бюджета. В регионе рассматривается возможность реконструкции легендарной староавстрийской дороги, которая пользуется большой популярностью у туристов и путешественников. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе визита в ВКО поручил перевести земли особо охраняемых природных территории в земли запаса", - добавили в акимате.
Кроме того, ведется проработка границ земельных участков совместно с НАО "Правительство для граждан", по итогам будет формироваться бюджетная заявка на финансирование проекта землеотвода.
18.03.2025, 17:09 37296
В ВКО прошел День национальной одежды
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске и Риддере состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, который продемонстрировал богатство казахской культуры и традиций, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
На площади Республики в главной юрте Усть-Каменогорска прошел показ национальной одежды местных дизайнеров, который привлек внимание множества горожан. В рамках мероприятия была организована выставка, на которой представили новые коллекции, сочетавшие элементы традиционных казахских костюмов и современные модные тенденции", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что посетители смогли увидеть уникальные работы, отражающие разнообразие и богатство национального наследия.
Наша главная цель - показать, что национальная одежда может быть не только элементом истории, но и частью повседневного гардероба. Мы используем традиционные узоры и фасоны, но адаптируем их к современному стилю", - отметили дизайнеры.
Отмечается, что особое внимание привлек конкурс "Этно Fashion Show", прошедший в Риддере в фойе Дворца культуры. Участники представили необычные образы, которые сочетали историческую самобытность с актуальными тенденциями моды. В конкурсе участвовали представители различных учреждений, демонстрируя этнические наряды, подчеркивающие культуру и традиции казахского народа.
Каждый костюм - это история, которую мы рассказываем через ткани, вышивку и крой. Нам важно сохранить наследие предков, но при этом вдохнуть в него новую жизнь", - поделились модельеры.
По данным акимата, конкурсантов оценивало жюри из числа общественности города.
Оценка происходила не только по соответствию костюмов традициям, но и по креативности, оригинальности, а также качеству исполнения. Особое внимание уделялось эстетике и гармонии образа, и за ярко выраженную связь с казахским наследием участники могли получить дополнительные баллы. Кульминацией мероприятия стала финальная презентация, на которой модели продемонстрировали свои наряды на подиуме. Завершением вечера стала торжественная церемония награждения победителей, которые получили дипломы и призы", - добавили в ведомстве.
17.03.2025, 21:38 39866
Выставка "По следам предков" прошла в Усть-Каменогорске в День культуры и национальных традиций
Выставка "Ожившие образы древности" призвана пробудить у молодежи интерес к истории, культуре и искусству
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Дня культуры и национальных традиций областной историко-краеведческий музей организовал для жителей Усть-Каменогорска уникальную выставку "По следам предков", сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Этот впечатляющий проект позволил глубже погрузиться в великую историю народа: от древнейших времен до наших дней. Выставка открывает двери в мир "оживших образов древности" и исторических реконструкций. Главная особенность экспозиции, организованной с целью сохранения культурного наследия и переосмысления прошлого, - это возможность увидеть жизнь, быт и культуру предков через исторические реконструкции", - заявили в пресс-службе.
В акимате подчеркнули, что это не просто демонстрация экспонатов, а погружение в мир древних людей, их духовной культуры и исторического наследия.
В рамках выставки представлены артефакты, отражающие художественные традиции, скульптурное искусство, предметы быта, одежду и украшения различных эпох. За каждым экспонатом скрывается уникальная история, главная задача выставки - оживить эту историю", - сообщили в ведомстве.
По данным акимата, одним из самых впечатляющих экспонатов стала историческая реконструкция золотого образа тюркского кагана.
Фигура правителя, восседающего на троне в роскошной короне, стала главным экспонатом выставки. С историко-культурной точки зрения этот артефакт имеет особую ценность, поскольку раскрывает религиозные и политические идеологии древнетюркского общества. Помимо этого, выставка представляет ценные археологические находки, относящиеся к сакской культуре VIII-VII веков до нашей эры. Среди них - воссозданные образы знаменитой женщины из царских курганов Береля, воина из элитного захоронения в долине Елеке-Сазы, жрицы из кургана Тасарык, а также кимакского воина-музыканта в торжественном облачении", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что эти экспонаты раскрывают тайны глубокой древности и позволяют взглянуть на историю с нового ракурса.
Основная цель мероприятия - сохранить память об истории Великой степи, популяризировать национальные ценности среди молодежи и показать преемственность прошлого и настоящего", - отмечает заведующая отделом областного историко-краеведческого музея Альфия Бакбаева.
Сообщается, что выставка "Ожившие образы древности" призвана пробудить у молодежи интерес к истории, культуре и искусству. Каждый экспонат открывает для подрастающего поколения новые грани исторического наследия и демонстрирует богатство национальной культуры.
Символично, что событие прошло именно 17 марта - в День культуры и национальных традиций, который подчеркивает важность сохранения и передачи богатого исторического наследия будущим поколениям", - добавили в акимате.
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