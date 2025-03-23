Паводкоопасные участки проверяют в ВКО

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе активно внедряются новые проекты и цифровые решения, сообщили в региональном акимате.





Восточно-Казахстанская область продолжает наращивать объем инвестиций и создавать комфортные условия для бизнеса: В 2024 году в экономику региона инвестировано 768,2 млрд тенге, с темпом роста 118,4%, также существенный рост показали частные инвестиции - их объем увеличился на 9,6% и составил 545,9 млрд тенге.





По поручению главы государства создается целостная экосистема, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях. Это касается и иностранных, и отечественных инвесторов. Нашим управлением ведется работа в данном направлении на региональном уровне, - отметили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.





Для улучшения инвестиционного климата в регионе активно внедряются цифровые решения - одним из ключевых инструментов стала Национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП), запущенная Министерством иностранных дел РК в 2024 году. С ее помощью инвестору со стороны государственных органов оказывается информационная, консультационная и организационная поддержка.





Сейчас в системе зарегистрировано 49 инвестиционных проектов из Восточного Казахстана на общую сумму 859,1 млрд. тенге. Из них в прошлом году успешно реализовано 10 проектов на 45 млрд тенге, а в 2025 году запланирован запуск еще 8 проектов с общим объемом инвестиций в 42 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.





Здесь отметили, что НЦИП позволяет инвесторам получать необходимую поддержку в режиме "одного окна" - от консультативных услуг до сопровождения со стороны государственных органов. Также, для создания комфортных условий для бизнеса, в регионе работает инвестиционный штаб, в который входят представители госорганов, прокуратуры и Палаты предпринимателей. Если у инвесторов возникают трудности, связанные с реализацией проектов, их рассматривают в оперативном порядке.





Дополнительно в регионе работает фронт-офис, обеспечивающий правовую поддержку предпринимателей. Одним из механизмов защиты бизнеса стал Региональный пул инвесторов, который включает 42 проекта на сумму 13,8 млрд тенге. Это позволяет снизить административные барьеры и ускорить запуск новых предприятий. Данная работа ведется при активном содействии областной прокуратуры.





Отметим, что комплексная работа по привлечению инвестиций направлена не только на увеличение финансирования, но и на развитие промышленного потенциала региона. Прозрачные условия, цифровые технологии и государственная поддержка создают в Восточном Казахстане благоприятную среду для открытия новых производств и устойчивого экономического роста.