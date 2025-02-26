25.02.2025, 16:11 4451
Порядка двух тысяч новых мест в детсадах ВКО было открыто за последний год
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Восточно-Казахстанской области будет создано почти 1500 мест в детских садах. В областном акимате обсудили реализацию региональной дорожной карты национального доклада "Качественное образование, доступное каждому".
В акимате Восточно-Казахстанской области обсудили создание новых мест в детских садах и школах, развитие инклюзивного и дополнительного образования, а также обновление школьной инфраструктуры.
По словам руководителя управления образования ВКО Иннесы Чернышевой, в прошлом году в регионе было открыто 1970 новых мест, в 2025 году планируется создать еще 1499 мест, из которых 127 уже готовы. При этом было отмечено, что детей, которые ждут своей очереди в дошкольные учреждения области, значительно больше - около 2 тысяч в возрасте от 2 до 3 лет.
Для удобства родителей мы внедряем цифровую платформу "Балабакша", где можно будет регистрировать детей и ставить их в очередь. Также в образовательный процесс введена цифровая карта развития ребенка. Для подготовки педагогов открыты 10 центров компетенций. В марте в Усть-Каменогорске запустим пилотный проект ваучерного финансирования", - пояснила глава управления.
В области насчитывается 343 школы, большинство из них малокомплектные. Хотя аварийных и трехсменных школ нет, дефицит мест превышает 6 тысяч. В 2024 году в Усть-Каменогорске открыли новую школу на 600 мест, в этом году появятся еще две на 500 мест. Завершено строительство пяти комфортных школ на 2100 мест, продолжается работа над двумя школами на 900 мест.
Обновляется школьная инфраструктура. В 50 школах отремонтировали столовые, библиотеки и учебные кабинеты. Все школы подключены к интернету, а 109 из них войдут в систему "Социальный кошелек", которая позволит родителям из малообеспеченных семей получать поддержку от государства для приобретения школьной формы и учебных принадлежностей.
Было отмечено, что в 2023-2024 учебном году на развитие образования удалось привлечь 2,6 млрд тенге спонсорских средств. В этом году капитальный ремонт будет проведен в 21 школе региона. Всего на реновацию школ области требуется почти 5 млрд тенге.
В рамках Года трудовых профессий в школах региона с сентября начнут открываться центры профильного обучения "Болашақ мамандары". Они будут создаваться с учетом кадровых потребностей в каждом районе.
Глава региона Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что не все идеально в сфере образования региона и призвал руководство управления повысить эффективность работы. Важно при этом не забывать и про дисциплину в школах.
Эффективность работы директоров оценивается не только по результатам ЕНТ, но и по тому, насколько организованны и дисциплинированы дети. Если не взяться за координацию этого процесса, сложно говорить о воспитании достойного поколения", - сказал аким области.
Еще один важный вопрос - развитие инклюзивного образования. В регионе проживает более 12 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для них работают 4 психолого-медико-педагогические консультации и 5 специализированных дошкольных организаций. В 9 районах открыты кабинеты психолого-педагогической коррекции. В 2025 году планируется открыть новые кабинеты коррекции в Катон-Карагайском и Маркакольском районах.
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26.02.2025, 15:00 1086
Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание по вопросам экологии с участием всех профильных управлений и департаментов и представителей экологического бюро "Өскемен Тынысы", сообщили в региональном акимате.
В ходе совещания был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с состоянием атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, в частности в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В такие дни, согласно Экологическому кодексу РК, предприятия-загрязнители должны снижать количество выбросов. Наряду с этим специалисты подняли проблему того, что ряд компаний не пускают экологов на свою территорию, не дают проводить замеры. А, между тем, в областном центре насчитывается 22 предприятия, которые должны установить автоматические системы мониторинга и обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников профильного департамента. На особый контроль нужно взять инвестиционные программы по снижению выбросов "Казцинка" и УК ТЭЦ. Поскольку 75 процентов выбросов в атмосферу приходятся именно на эти предприятия.
Нужно провести встречу с крупными компаниями, выработать для них жесткие требования по снижению выбросов, получить алгоритмы на ближайшие 5-10 лет, как они планируют этого добиться. И также необходимо провести переговоры об участии этих компаний в развитии центрального теплоснабжения города", - сказал эколог Даулет Асанов.
Как отметили представители общественного бюро "Өскемен Тынысы", на сегодняшний день у них есть карта мест в городе, где необходимо установить датчики, причем в карту вошли и те микрорайоны, где раньше состояние атмосферного воздуха не подвергалось какому-либо анализу. И таким образом мониторинг будет вестись по всему городу без исключений. Сейчас, по словам председателя экологического бюро "Өскемен Тынысы" Елены Березинской-Абиловой, в городе работают 10 датчиков системы мониторинга.
Мы предлагаем их передвинуть в другие зоны и дополнить, чтобы обеспечить покрытие всего города", - сказала Елена Березинская-Абилова.
Дополнительно к этому будут работать системы оповещения, в том числе и в школах, в дни НМУ дети будут переходить на дистанционное обучение.
Алгоритм перехода, по словам главы "Өскемен Тынысы", должен быть утверждеен на заседании маслихата, чтобы все депутаты проголосовали "за", сейчас он проходит этапы согласования со всеми ведомствами.
Специалисты экологического бюро дополнительно предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации.
Нужно также заменить датчики "Казгидромета", которые работают еще с советских времен и интегрировать их в единую систему мониторинга, этим должно заняться управление цифровизации и архивов. Только так мы будем видеть полную картину и четко понимать, где и какие превышения фиксируются чаще всего", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Одно из условий установки и обновления датчиков - определение в атмосфере максимального количества веществ первого класса опасности, а также радиационного фона. Помимо этого, управлению цифровизации и архивов необходимо поработать над созданием и усовершенствованием мобильных приложений, где будет аккумулироваться вся информация об экологической ситуации в городе. Приложения должны работать так, чтобы жители областного центра могли в один клик узнать не только о погоде, но и об НМУ, превышениях ПДК и т.д. Также будет создана цифровая платформа для общественного контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.
Глава региона акцентировал внимание на том, что экологическая ситуация зависит не только от промышленных предприятий. Свой "вклад" вносит, к примеру, и общественный транспорт. И сегодня только один автобусный парк закупил электробусы и будет тестировать их в холодное время года. Аким области поручил всем перевозчикам составить программу поэтапного перехода на более экологические виды топлива - газ или электричество. Необходимо создать эко-посты по замеру выбросов от автотранспорта. С привлечением специалистов департамента полиции и природоохранной прокуратуры региона.
Также речь шла и о частном секторе Усть-Каменогорска, где насчитывается около 29 тысяч домов. Уже звучало предложение установить блочно-модульные котельные или подключить частные дома к тем теплоисточникам, у которых есть профицит - это Согринская ТЭЦ и котельная №8. Необходимо ещее раз внимательно изучить этот вопрос, при этом акимату города важно не просто обозначить на бумаге план, а пообщаться с жителями, выслушать их мысли на этот счет. Критике со стороны Нурымбета Сактаганова подверглось и затягивание сроков в определение места для переработки ТБО, хотя это тоже экологическая проблема, требующая решения.
Нужно признать эту проблему, что мусоросортировочная линия в Усть-Каменогорске, которая была построена для мусоросжигательного завода, сейчас в этом виде не нужна. И строить необходимо на том участке, который ранее был выделен в Уланском районе", - пояснил эколог Роман Честных.
Аким области также поручил пересмотреть программу озеленения и привлекать к этому важному делу специалистов. Хаотичной высадки быть не должно. Важно определить места и саженцы, которые являются сорбентом. Создание "зленых стен", по опыту крупных городов, тоже положительно с кажутся на экологии города.
Как отметил Нурымбет Сактаганов в решении всех этих важных вопросов акимат города не должен оставаться в стороне.
Акимат Усть-Каменогорска с вами или без вас мы решим все эти вопросы. Вы до сих пор не решили вопрос с участком под полигон ТБО. Отсидеться и отмолчаться не получится. Вы должны сами ходить по городу, разговаривать с жителями, от проблемных вопросов никуда не деться и нужно уметь брать на себя ответственность", - подытожил глава региона.
Планы мероприятий по всем вышеуказанным направлениям с указанием сроков и ответственных лиц аким области поручил предоставить в срок до 10 марта.
23.02.2025, 21:40 16386
В Риддере продолжается модернизация теплоснабжения и подготовка к паводкам
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов побывал в Риддере с рабочей поездкой. Он посмотрел, как работает система теплоснабжения, и проверил, как идет подготовка к паводкам. Главные вопросы - обновление теплосетей, состояние городской инфраструктуры и меры против весенних подтоплений, сообщает пресс-служба акимата региона.
Сейчас в городе два основных теплоисточника: Риддерская ТЭЦ - филиал АО "Шығыс жылу" и котельная ТОО "Л-ТВК". Их модернизация остается в числе главных задач для властей.
За последние два года после перехода на баланс региона на ТЭЦ провели большую работу: обновили оборудование, восстановили 19 километров теплосетей, что позволило улучшить подачу тепла в дома горожан. Нурымбет Сактаганов отметил положительные изменения.
Нулевой этаж уже приведен в порядок. Сейчас станция вырабатывает 11 мегаватт электроэнергии, и в скором времени этот показатель увеличится в два-три раза. Внутренние резервы ТЭЦ позволяют значительно повысить экономическую эффективность, и совместно с руководством компании мы будем планомерно работать над этим", - сказал глава региона.
Кроме того будет решен и вопрос с нехваткой кадров. Нурымбет Сактаганов отметил, что в этом году в республике объявлен Год рабочих профессий и специалистам в сфере энергетики и промышленности будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства. Область готова обеспечить желающих работать на ТЭЦ жильем за счет договоренностей с "Отбасы банком". Также уже имеющихся сотрудников при необходимости будут направлять на переобучение.
Котельная ТОО "Л-ТВК" - еще один важный объект, который обеспечивает город теплом и водой. Она работает на угле с разреза Каражыра, а в эксплуатации находятся пять водогрейных котлов. Но, несмотря на то, что компания была создана в 2001 году, ее текущее состояние оставляет желать лучшего - на содержание и ремонт просто не хватает средств.
Мы достигли договоренности с ТОО "Казцинк" и руководством "Л-ТВК" о передаче котельной и водозабора на баланс местных исполнительных органов. Этот вопрос будет обсуждаться в трехстороннем порядке, чтобы найти оптимальное решение. Теплосети сейчас в плачевном состоянии, поэтому их необходимо как можно скорее передать на баланс для дальнейшего восстановления и предотвращения потерь тепла", - подчеркнул аким области.
Во время поездки обсудили и подготовку к паводкам. Нурымбет Сактаганов поручил следить за очисткой шугосбросного канала ТОО "ЛКГЭС" и держать под контролем состояние арыков и каналов, особенно в микрорайоне Ботаника.
Работа по модернизации теплоснабжения и предотвращению возможных подтоплений в Риддере будет продолжена, а местные власти продолжат контролировать выполнение всех намеченных мероприятий.
23.02.2025, 20:05 17601
Туризм и социальная сфера: в Риддере построят новую школу и улучшат условия для зимнего спорта
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Здравоохранение, образование и туризм - ключевые направления социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области. В рамках республиканского проекта "Комфортная школа" в регионе завершается строительство семи современных школ, одна из которых расположена в Риддере. Глава области Нурымбет Сактаганов ознакомился с ее оснащением, а также проверил ход строительства новой больницы, сообщает пресс-служба акимата региона.
Комфортная школа № 12 по улице Кирова уже готова. Учебное заведение рассчитано на 600 мест и начнет работу в четвертой четверти. Оно обеспечит качественным образованием детей из отдаленных районов: Старый город, Таловка, Полярная, Гавань и села Ливино.
Классы прекрасно оборудованы, школа готова к принятию детей, которые будут получать качественное образование", - отметил аким области.
Также он посетил обновленную среднюю школу № 16, где на средства компании "Казцинк" продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся уже третий год, и к 1 сентября следующего учебного года школа будет полностью готова. Директор школы Яна Фролова рассказала, что здание 1966 года постройки. Сейчас в две смены там обучаются более 900 детей и 18 воспитанников предшкольного класса. Образовательный процесс ведется на казахском и русском языках. В школе 29 кабинетов, включая 12 классов новой модификации, мастерские, IT-кабинет, кабинет робототехники, два спортзала, библиотека, актовый зал и студия подкастов.
К 2026 году в 5-м микрорайоне Риддера построят еще одну школу - "Шанырак" на 600 мест. Это будет трехэтажное здание с современными учебными пространствами, библиотекой, мастерскими, столовой, двумя спортзалами и актовым залом на 135 мест. На территории предусмотрена спортивная зона с площадками для баскетбола, волейбола, прыжков в длину, беговой дорожкой и зоной начальной военной подготовки.
Мы заключили меморандум с "Казцинком" на дальнейшее софинансирование проектов, один из которых - новая школа в Риддере. Работы по строительству уже начаты, и к сентябрю следующего года дети смогут пойти в новую школу, которая ничем не уступит комфортным образовательным учреждениям", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Глава региона также проинспектировал строительство многопрофильной больницы со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Работы начались в 2021 году, а завершение запланировано на декабрь 2025-го. Однако, по мнению акима области, учитывая быстрые темпы строительства, больницу могут сдать в эксплуатацию уже осенью этого года.
Важно не только построить современное медицинское учреждение, но и укомплектовать его квалифицированными кадрами. Управлению здравоохранения необходимо проработать вопрос привлечения специалистов и обеспечения их жильем", - отметил глава области.
Также были обсуждены и перспективы развития туризма. Нурымбет Сактаганов посетил один из популярных отелей Риддера и отметил рост числа туристов: в прошлом году город принял 38 тысяч гостей.
Риддер обладает огромным туристическим потенциалом. Природа здесь невероятно красивая, а горный рельеф идеально подходит для зимних видов спорта - горных лыж, снегоходных прогулок и других активностей", - заявил глава региона.
Планируется дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, чтобы Риддер смог принимать еще больше гостей и укрепить свои позиции как центр зимнего отдыха в Казахстане.
21.02.2025, 20:23 43041
Акимат ВКО и "Казцинк" профинансируют реализацию новых социальных проектов в регионе
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 21 февраля, акимат Восточно-Казахстанской области и руководство ТОО "Казцинк" подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что в этом году "Казцинк" выделит свыше одного миллиарда тенге на различные социальные инициативы, сообщает пресс-служба региона.
Среди наиболее значимых проектов - приобретение современного оборудования для медицинских учреждений области, продолжение строительства и оснащения школ в Риддере, а также ремонт социально значимых объектов.
Меморандум о сотрудничестве - это уже ежегодная традиция. За время действия предыдущих меморандумов мы смогли реализовать социально значимые проекты, в том числе оснащение медицинских организаций и школ, улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае и Серебрянске. Сегодня мы подписываем меморандум на 11 млрд тенге, в том числе за счет бюджета - 10,0 млрд тенге, со стороны - "Казцинка" 1,0 млрд тенге. Дополнительно компания направит на строительство школы в Риддере 5,5 млрд тенге, на развитие хоккея - 1,5 млрд тенге. Общая сумма вложений в 2025 году составит 18,5 млрд тенге", - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.
Как отметил генеральный директор "Казцинка" Жанат Жанботин, подписание данного меморандума подчеркивает общую заинтересованность сторон в развитие Восточно-Казахстанской области.
Всегда стараемся обратить внимание на самые актуальные инициативы жителей населенных пунктов, где располагаются подразделения компании. Для нас важно социальное благополучие региона, здесь трудятся и живут наши сотрудники, их семьи. Рады продолжать совместную плодотворную работу с акиматом ВКО в этом направлении", - сказал Жанат Жанботин.
21.02.2025, 19:09 43866
В ВКО выберут лучшие туристические рекреационные зоны
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ВКО прошел конкурс на звание "Лучшая туристическая рекреационная зона ВКО". В нем приняли участие 24 проекта, охватывающие разные направления туризма: пляжный, экологический, сельский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и зимний горнолыжный, сообщает пресс-служба акимата региона.
Общий призовой фонд конкурса составил 1 млрд тенге, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры: строительство дорог, проведение электрических сетей и другие необходимые работы. Средства распределены на 5 лотов по 200 млн тенге.
По итогам рассмотрения проектов жюри отобрало 9 наиболее перспективных инициатив. Из них определят финальных победителей, чьи проекты смогут значительно повлиять на развитие туризма в регионе. При отборе учитывалась их способность привлечь туристов, стимулировать местный бизнес, создавать рабочие места и интегрироваться в существующие маршруты.
Конкурс направлен на поддержку лучших туристических инициатив, способных укрепить позиции Восточного Казахстана как одного из ведущих туристических регионов страны. Окончательные итоги будут объявлены в ближайшее время.
20.02.2025, 18:51 47596
Усть-Каменогорск станет комфортнее: новая парковая зона, освещение и борьба с наледью
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске появится новая парковая зона, которая протянется от Иртышского моста до площади Республики. Этот проект инициирован акиматом города и направлен на создание комфортного общественного пространства, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
В рамках благоустройства территории планируется озеленение, укладка тротуаров, установка освещения, скамеек и малых архитектурных форм. Новая парковая зона станет местом отдыха для жителей всех возрастов.
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поддержал проект.
На этой территории нет соответствующих условий, нет зоны отдыха для пешеходов. Это самый центр города, и тут нет никаких условий - это неправильно. Мы должны создать на этом месте хорошую зону для горожан", - отметил он.
Городские власти также уделяют внимание безопасности пешеходов. Сейчас на проспекте Назарбаева ведутся работы по устранению ледяных сосулек, которые представляют угрозу для прохожих. Из-за перепадов температур наледь образуется на крышах многоквартирных домов и зданий, представляя опасность.
Хотя эта работа находится в зоне ответственности ОСИ, КСК и ПТ, руководство области также взяло ситуацию под контроль. Организованы специальные бригады, которые занимаются очисткой крыш от наледи.
Еще одно важное направление благоустройства - модернизация уличного освещения. На улице Ауэзова установят новые светильники, что повысит безопасность движения в темное время суток и сделает район более комфортным.
Если внимательно посмотреть на эту улицу, то можно заметить, что расстояние между светоточками здесь очень большое. И они не обеспечивают соответствующее освещение. На этом участке необходимо установить дополнительные светоточки", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
18.02.2025, 20:55 55056
Бухтарминский мост станет частью логистического хаба в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область обладает значительным транзитным потенциалом, который активно развивается благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Один из таких проектов - открытый в прошлом году мост через Бухтарминское водохранилище.
О его значении и перспективах создания в регионе транспортно-логистического хаба рассказал заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.
Открытие моста через Бухтарминское водохранилище - событие, которого жители региона ждали много лет. Ранее транспортное сообщение между семью районами осуществлялось летом с помощью парома, а зимой - по льду, что создавало определенные неудобства и риски. Поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионе был возведен самый протяженный в республике мост длиной 1316 метров. Теперь, с вводом его в эксплуатацию, обеспечена круглогодичная и безопасная транспортная связь для более чем 120 тысяч жителей области. Это не только улучшает повседневную жизнь населения, но и открывает новые возможности для социально-экономического развития региона", - пояснил Бакытжан Байахметов.
Мост рассчитан на пропускную способность до 80 тысяч автомобилей в сутки. Для обеспечения безопасности на объекте установлено более 100 камер видеонаблюдения: 62 сверху и 40 в подмостовой зоне.
Кроме того, функционируют 40 ледорезов для защиты опор моста в период ледохода.
С двух сторон моста круглосуточно работают полицейские посты, а диспетчерские пункты осуществляют постоянный мониторинг состояния сооружения. При надлежащей эксплуатации мост прослужит не менее 100 лет.
Вокруг нового моста планируется строительство объектов общественного питания, санитарных зон и других элементов инфраструктуры для удобства путешественников.
Кроме того, в рамках "Года дорог" финансирование дорог областного и районного значения в прошлом году было увеличено в два раза.
Отремонтировано 600 км дорог и улиц на сумму 31,5 млрд тенге, в том числе 121 км дорог, ведущих к туристическим объектам.
В Курчумском районе, где расположен мост, отремонтировано 42 км дорог и улиц на сумму 2 млрд тенге. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и развитие туристического потенциала региона. Также начали работы по строительству объездной дороги вокруг села Курчум, что позволит снизить нагрузку на центральные улицы транзитного населенного пункта.
ВКО обладает выгодным географическим положением. Через регион проходят ключевые транспортные коридоры с выходами в Китай, Россию и другие регионы Казахстана.
Открытие моста по словам Бакытжана Байахметова имеет стратегическое значение, поскольку это формирует мощный транспортно-логистический хаб в регионе. Что, несомненно, благополучно скажется на развитии торговли, привлечении инвестиций и укреплении экономических связей с соседними странами.
Мы продолжим работу по улучшению транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию и строительство автомобильных и железных дорог, развитие авиасообщения и создание современных логистических центров. Особое внимание будет уделяться повышению качества дорог, безопасности движения и развитию сервисной инфраструктуры для участников транзитных перевозок. Наша цель - сделать Восточно-Казахстанскую область ключевым транзитным узлом на карте Евразии, способствующим экономическому росту и повышению благосостояния населения", - сказал заместитель акима области.
В этом году будет отремонтирован еще один важный объект - мост через реку Уба в городе Шемонаиха. А вдоль ключевых автодорог будут развивать придорожный сервис - АЗС, кемпинги, пункты питания, СТО и охраняемые стоянки.
17.02.2025, 18:08 59691
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел первое совещание
Глава региона акцентировал внимание на готовности ВКО к паводковому периоду
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов, а также руководителями управлений региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Коллеги, мы с вами давно знакомы. Прошу вас воспринять клятву, которую я произнес, не только как мою личную, но и как нашу общую. Пусть каждое сказанное слово будет для нас источником ответственности и осознанности. В концепции преданного служения народу заложен глубокий смысл, который мы обязаны не только понять, но и воплотить в своей деятельности. В первую очередь важно сфокусировать внимание на своевременном исполнении поручений главы государства. Все раннее запланированные проекты должны быть реализованы", - отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
В ходе совещания глава региона уделил особое внимание развитию малых индустриальных зон. Он отметил, что акцент важно делать на местных предпринимателях. Кроме того, необходимо четко понимать, какие государственные программы и меры поддержки можно использовать.
Также глава региона акцентировал внимание на готовности ВКО к паводковому периоду. Он добавил, что в области продолжит работу оперативный штаб по мониторингу и реагированию на ЧС.
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