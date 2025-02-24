Туризм и социальная сфера: в Риддере построят новую школу и улучшат условия для зимнего спорта

Фото: акимат ВКО

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Риддер. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Здравоохранение, образование и туризм - ключевые направления социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области. В рамках республиканского проекта "Комфортная школа" в регионе завершается строительство семи современных школ, одна из которых расположена в Риддере. Глава области Нурымбет Сактаганов ознакомился с ее оснащением, а также проверил ход строительства новой больницы, сообщает пресс-служба акимата региона.





Комфортная школа № 12 по улице Кирова уже готова. Учебное заведение рассчитано на 600 мест и начнет работу в четвертой четверти. Оно обеспечит качественным образованием детей из отдаленных районов: Старый город, Таловка, Полярная, Гавань и села Ливино.





Классы прекрасно оборудованы, школа готова к принятию детей, которые будут получать качественное образование", - отметил аким области.





Также он посетил обновленную среднюю школу № 16, где на средства компании "Казцинк" продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся уже третий год, и к 1 сентября следующего учебного года школа будет полностью готова. Директор школы Яна Фролова рассказала, что здание 1966 года постройки. Сейчас в две смены там обучаются более 900 детей и 18 воспитанников предшкольного класса. Образовательный процесс ведется на казахском и русском языках. В школе 29 кабинетов, включая 12 классов новой модификации, мастерские, IT-кабинет, кабинет робототехники, два спортзала, библиотека, актовый зал и студия подкастов.





К 2026 году в 5-м микрорайоне Риддера построят еще одну школу - "Шанырак" на 600 мест. Это будет трехэтажное здание с современными учебными пространствами, библиотекой, мастерскими, столовой, двумя спортзалами и актовым залом на 135 мест. На территории предусмотрена спортивная зона с площадками для баскетбола, волейбола, прыжков в длину, беговой дорожкой и зоной начальной военной подготовки.





Мы заключили меморандум с "Казцинком" на дальнейшее софинансирование проектов, один из которых - новая школа в Риддере. Работы по строительству уже начаты, и к сентябрю следующего года дети смогут пойти в новую школу, которая ничем не уступит комфортным образовательным учреждениям", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Глава региона также проинспектировал строительство многопрофильной больницы со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену. Работы начались в 2021 году, а завершение запланировано на декабрь 2025-го. Однако, по мнению акима области, учитывая быстрые темпы строительства, больницу могут сдать в эксплуатацию уже осенью этого года.





Важно не только построить современное медицинское учреждение, но и укомплектовать его квалифицированными кадрами. Управлению здравоохранения необходимо проработать вопрос привлечения специалистов и обеспечения их жильем", - отметил глава области.





Также были обсуждены и перспективы развития туризма. Нурымбет Сактаганов посетил один из популярных отелей Риддера и отметил рост числа туристов: в прошлом году город принял 38 тысяч гостей.





Риддер обладает огромным туристическим потенциалом. Природа здесь невероятно красивая, а горный рельеф идеально подходит для зимних видов спорта - горных лыж, снегоходных прогулок и других активностей", - заявил глава региона.





Планируется дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, чтобы Риддер смог принимать еще больше гостей и укрепить свои позиции как центр зимнего отдыха в Казахстане.