02.05.2025, 20:58 4446
Угроза подтопления в ВКО: аким региона проверил ситуацию на реках Бухтарма и Поганка
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил с рабочим визитом район Алтай и проверил ситуацию на реках Бухтарма и Поганка, вызвавших угрозу подтопления домов, сообщает акимат региона.
Двухдневные обильные осадки вызвали интенсивное таяние снега и поднятие уровня реки Бухтарма выше критического. Кроме того, в поселке Зубовск из-за поднятия грунтовых вод и частичного дренажа дамб на реке Поганка произошел разлив на придомовых территориях 10 жилых и трех нежилых домов. Силами ДЧС ВКО проведена откачка воды из огородов, на данный момент откачано 4250 кубических метров, а также укладка 2 тысяч штук мешкотары", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что своевременные и слаженные действия спасателей, представителей местных исполнительных органов не позволили допустить подтопления жилых домов.
Также для укрепления тела дамбы завезено 980 тонн скального грунта, заготовлено 2000 штук мешкотары, в местах дренирования уложена полиэтиленовая пленка на внутренней стороне дамбы, протяженностью 60 метров.
Проведено обследование поселка Зубовск с применением БПЛА, по итогам которого ведутся работы по укреплению тела дамбы. На месте работает оперативный штаб. Аким области поручил держать ситуацию на строгом контроле. Все ответственные службы должны работать слаженно и оперативно, чтобы исключить любые риски для жителей. Мониторинг за уровнем воды проводится в круглосуточном режиме. По последней оперативной информации, угрозы подтопления жилых домов нет, эвакуация жителей не требуется, уровень воды на реке Бухтарма снизился на 73 сантиметра и составил 535 сантиметров, пик угрозы миновал. Паводковая ситуация находится под постоянным контролем регионального штаба", - заверили в ведомстве.
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01.05.2025, 18:12 9041
В Восточном Казахстане отметили 30-летие АНК
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День единства народа Казахстана в областном центре прошла XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области. В этом году встреча приобрела особое значение - АНК исполняется 30 лет, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
На сессии собрались представители разных сфер - этнокультурных объединений, науки, искусства, госструктур, Совета матерей, молодежных организаций. Каждый из выступающих по-своему подчеркнул, насколько важна Ассамблея и какие задачи стоят перед обществом сегодня.
Аким области Нурымбет Сактаганов отметил роль АНК, как прочного фундамента стабильности и доверия.
Ассамблея - это неформальный, но очень сильный стержень, на котором держится наше общество. Здесь объединены интересы всех этносов, живущих в Казахстане. Благодаря единству и взаимопониманию мы сохраняем стабильность, развиваемся и строим уверенное будущее", - сказал глава региона.
Председатель азербайджанского этнокультурного объединения Элвин Демирчиев обратился к личному опыту, показывая, как Ассамблея влияет на судьбы отдельных людей.
Моя мама больше 20 лет преподает азербайджанский язык в Доме дружбы. Это огромный труд и пример для меня. А я сам - строитель, и для меня каждая стройка - это не только здание, но и судьбы людей, которых мы поддерживаем работой. Мы видим, как представители разных национальностей могут работать вместе, помогать друг другу и строить сильную страну. Уверен, в этом и есть суть Ассамблеи - в единстве людей, несмотря на их различия", - поделился Элвин Демирчиев.
Директор областного филиала академии государственного управления при президенте РК Жанар Буканова акцентировала внимание на важность подготовки госслужащих в вопросах межэтнического согласия.
Сегодня особенно важно, чтобы те, кто принимает решения в сфере общественного согласия, обладали нужными знаниями. Мы совместно с АНК и научно-экспертной группой АНК ВКО разработали образовательную программу для госслужащих. Она поможет строить диалог и создавать атмосферу принятия и солидарности. Если проект поддержат, мы готовы запустить его сначала в области, а затем и на республиканском уровне", - подчеркнула эксперт.
Важной частью сессии стало вручение государственных наград.
Орденом "Парасат" награжден Геннадий Николаевич Пуссеп - за вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала страны.
Юбилейными медалями "30 лет Ассамблеи народа Казахстана" были отмечены ветераны Ассамблеи:
- Александр Николаевич Алексеенко - член научно-экспертной группы АНК ВКО;
- Мария Баймухановна Бейсеканова - председатель Совета матерей АНК ВКО;
- Александр Андреевич Яковлев - председатель славянского культурного общества;
- Ярослава Владимировна Волкович - председатель украинского культурного центра;
- Владимир Викторович Лебедев - председатель еврейского культурного центра "Сион";
- Жұлдыз Сейткумаровна Актанжанова - зампред Совета матерей, руководитель ОО "Үйлесім";
- Павлина Михайловна Пшимбаева - зампред Ассоциации корейцев ВКО;
- Лидия Генриховна Роот - член немецкого культурного центра "Видергебурт";
- Валентина Васильевна Фрышко - зампред польского культурного центра;
- Габдулхай Мухаметгалиевич Ишмуратов - председатель татарского культурного центра;
- Алдияр Ақылбекұлы Әубәкіров - зампред Совета аксакалов АНК ВКО;
- Татьяна Абдуловна Кагерманова - председатель ОО "Ассоциация "Вайнах" чеченов и ингушей ВКО";
- Борисович Галина Августиновна - председатель ОО "Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр".
Аким области лично поздравил всех участников и поблагодарил за вклад в сохранение общественного согласия и развитие культурного многообразия региона.
30.04.2025, 21:31 11796
В ВКО прошел "Шығыс агрофорум", ставший открытой площадкой для диалога представителей агросектора
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане прошел агрофорум, в котором приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Амангалий Бердалин, представители Национальной палаты "Атамекен", республиканских палат аграриев, научных организаций, финансовых институтов профильных структур и агробизнеса региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РК в прошлом году в области был значительно увеличен объем финансирования весенних полевых работ, что позволило прокредитовать сельхозтоваропроизводителей на сумму более 12 млрд. тенге. Кредиты выдавались не только через филиал "Аграрной кредитной корпорации" и банки, но и впервые - через АО "СПК "Ертіс".
Восточный Казахстан принято считать промышленным регионом, однако вклад сельского хозяйства в экономику весьма значителен. Агропромышленный комплекс - это вторая по значимости отрасль экономики области.
На сегодняшний день отрасль стабильно развивается и формирует 5,6% объема сельскохозяйственной продукции страны. Область занимает 1-е место в республике по производству растительного масла. Регион традиционно лидирует в производстве меда, колбасных изделий и кумыса. Мы также занимаем ведущие позиции по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога. По объемам производства рыбной продукции, гречневой крупы и консервированных изделий область стабильно входит в тройку лидеров в республике.
Отдельного внимания заслуживают достижения в растениеводстве. По итогам прошлого года регион занял 1 место в республике по урожайности ячменя (23,8 ц/га) и пшеницы (23 ц/га), 2 место - по рапсу (24 ц/га) и 3 место - по масличным культурам (19,1 ц/га)", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
По словам акима, форум должен стать новым импульсом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Восточного Казахстана.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Восточно-Казахстанской области охватывает практически все основные отрасли и нацелена на обеспечение продовольственной безопасности области и страны.
Для обеспечения продовольственной безопасности области одной из задач является увеличение производства сырого молока. В 2024 году произведено 239 тыс. тонн молока с увеличением на 6 % по сравнению с 2023 годом. Ежегодно в топ-10 казахстанских ферм по продуктивности коров входят молочно-товарные фермы Восточно-Казахстанской области.
На пленарном заседании форума представители АПК рассказали о развитии различных направлений сельского хозяйства и агробизнеса. Так, генеральный директор корпорации "Восток-Молоко" Сельжан Сайлаубаев рассказал о достижениях своих сыроделов. В 2024 году корпорация "Восток-Молоко" получила статус почетного члена престижной Международной гильдии сыроделов. Компания завоевала золотую медаль в категории "Сыры промышленного производства" за свой рассольный сыр "КАЧКАВАЛ", обойдя участников из Казахстана, России, Франции, Нидерландов и других стран. На конкурсе корпорация получила серебряную медаль за сыр "МААСДАМ" и бронзовые медали за сыры "ПАРМЕЗАН" и "ГОЛЛАНДСКИЙ", демонстрируя высокое качество всей линейки своей продукции.
Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов рассказал об успехах в этом направлении отрасли.
Кстати, в ВКО, регионе-лидере по производству масла, имеется 12 заводов по переработке маслосемян, что позволяет в день переработать более 2000 тонн маслосемян. Уровень загруженности заводов составляет более 86%. Предприятия, расположенные на территории области, модернизируются, переходят на более глубокие переделы. К примеру, маслозавод "Алтын Шығыс" производит жидкий лицетин - биологическую добавку, которая является продуктом глубокой переработки семян подсолнечника.
С развитием технологий беспилотные летательные аппараты становятся все более важным инструментом в сельском хозяйстве.
Сегодня использование агродронов не только увеличивает эффективность работы аграриев, но и способствует более устойчивому развитию сельскохозяйственного производства. Представитель ТОО "Greentech Digital" Никита Дмитриенко рассказал о преимуществах и выгоде использования агродронов.
В прошлом году аграрии Восточного Казахстана увеличили применение удобрений до 47 тыс. тонн. В этом году планируют использовать более 60 тыс. тонн. Кроме того, ежегодно проводится борьба против сорняков и вредителей, в том числе, с использованием пестицидов отечественного производства. Генеральный директор ТОО "Астана Нан" Ырысбек Исаев рассказал о новшествах в этом направлении.
Итогом форума стало предложение акима ВКО проводить такие встречи 2 раза в год: весной, до начала весенних полевых работ, и осенью - в День работников сельского хозяйства.
В рамках форума прошла выставка сельскохозяйственной техники и оборудования.
26.04.2025, 12:07 18701
Восточный Казахстан озеленяют: 50 тысячи деревьев, субботники и участие молодежи
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех уголках Восточно-Казахстанской области активно проходит весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщает акимат региона.
Только в рамках Всеказахстанского дня посадки деревьев, который состоялся 26 апреля, в населенных пунктах региона высадили более 50 тысяч саженцев. К экологической инициативе присоединились молодежь, волонтеры, сотрудники организаций и местные сообщества", - отметили в пресс-службе.
В частности, в поселке Белоусовка Глубоковского района юные спортсмены высадили более 50 берез на территории центрального стадиона.
Эта акция символизирует не только заботу о природе, но и стремление к здоровому образу жизни. По словам организаторов, участие детей в подобных мероприятиях формирует ответственное отношение к окружающей среде", - пояснили в акимате.
Также масштабные посадки прошли и в Тарбағатайском районе: в рамках акции "Таза Қазақстан" уже высажено около 3 тысяч деревьев, в том числе березы, тополя, яблони, вязы, вишни и ели. Кроме того, озеленены улицы, общественные пространства и придомовые территории. Подчеркивается, что в работах приняли участие сотрудники учреждений, члены общественных организаций и сельская молодежь.
Помимо этого, в Маркакольском районе силами молодежи высадили около 1000 саженцев - это стало важным вкладом в общее экологическое движение области и примером инициативности молодежи. Также в Риддере высадили 5 тысяч деревьев - это стало одним из крупнейших мероприятий региона в рамках экологической кампании.
Отмечается, что к посадке деревьев присоединились и другие районы, села и города Восточно-Казахстанской области.
Кроме высадки деревьев, регион охватили другие инициативы: с начала апреля прошли субботники с участием более 20 тысяч человек. Очищены родники и прибрежные зоны, установлены около тысячи кормушек и скворечников, в школах проведены конкурсы и экоуроки. Экологический настрой ВКО отражает стремление жителей к чистоте, порядку и любви к родному краю. До конца апреля экологические акции продолжатся во всех районах области, объединяя разные поколения ради будущего", - добавили в акимате ВКО.
15.04.2025, 21:08 34601
В Зайсанском районе ликвидировано возгорание камыша и сухой травы
Фото: ДЧС ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области ликвидировано масштабное возгорание камыша и сухой растительности. Огонь охватил территорию площадью 840 га в труднодоступной болотистой местности. Угрозы населенным пунктам не было, пострадавших нет, сообщает пресс-служба акимата региона.
К тушению были привлечены свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе силы местных исполнительных органов и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. Работы осложнялись сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. С воздуха были задействованы вертолеты Ми-8.
Возгорание удалось полностью ликвидировать к 19.30.
Напомним, что ситуация находилась под личным контролем акима области Нурымбета Сактаганова.
15.04.2025, 14:44 36286
В ВКО восстановят трассу, поврежденную при строительстве аэропорта
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области подрядная организация восстановит поврежденные участки республиканской автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, пострадавшие в ходе строительства нового аэропорта, сообщили в областном акимате.
Как уточнили в ведомстве, речь идет об отрезке с 252-го по 311-й километр, по которому осуществляется доставка строительных материалов для реализации проекта. Повреждение дорожного полотна и инженерных сооружений произошло из-за интенсивного движения тяжелой техники.
Кроме того, одной из причин разрушения стало наложение перевозок на весенний период, когда дорожное полотно подвергается сильному переувлажнению. Это снижает его несущую способность и напрямую способствует разрушению покрытия.
Обязательства по восстановлению трассы за собственный счет компания закрепила в трехстороннем соглашении с генподрядчиками. Компания будет поэтапно проводить ремонт, согласовывая объемы и сроки с партнерами.
Мы осознаем значимость этой трассы как для местных жителей, так и для туристов. Поэтому готовы восстановить участок, который был поврежден в процессе поставок стройматериалов. Работы будут вестись поэтапно в тесной координации с уполномоченными организациями", - подчеркнул представитель компании Асет Султанов.
В акимате добавили, что соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до его официального расторжения. Документ направлен на сохранение транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности движения на одном из ключевых направлений Восточного Казахстана.
12.04.2025, 15:16 49906
Аким ВКО принял участие в открытии новой школы в поселке Новая Бухтарма
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Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в район Алтай принял участие в открытии новой школы № 2 на 200 мест с государственным языком обучения в поселке Новая Бухтарма, сообщает пресс-служба акимата региона.
Глава государства отметил, что уровень образования должен быть равным по всей стране и каждый ребенок должен иметь возможность учиться в современных и удобных условиях. И эта новая, современная школа - большой шаг к воспитанию поколения и качественному образованию. Мы уверены, что в этом образовательном учреждении вырастут сознательные, воспитанные и образованные граждане, которые будут строить будущее нашей страны", - отметил Нурымбет Сактаганов.
По словам акима области, для улучшения условий для обучения и сокращения дефицита ученических мест в прошлом году в регионе велось строительство 10 новых школ, из которых семь уже введены в эксплуатацию, две построены по оффтейк-контрактам в Тарбагатайском районе. Подчеркивается, что в 2025 году планируется строительство еще 13 школ.
В поселке Новая Бухтарма проживает 4207 жителей, активно развивается туризм, улучшается инженерная инфраструктура (...) На сегодняшний день в поселке Новая Бухтарма обучается 114 учащихся, в детских дошкольных учреждениях находится 129 детей, из которых 33 ребенка в текущем году собираются в первый класс. Торжественное событие завершилось посадкой саженцев на территории новой школы", - добавили в пресс-службе.
12.04.2025, 15:09 50496
В ВКО поблагодарили военнослужащих, участвовавших в противопаводковых мероприятиях
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области поблагодарили военнослужащих, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях в регионе, сообщает пресс-служба акимата области.
Личный состав воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС РК, задействованный в противопаводковых мероприятиях в Восточном Казахстане, возвращается из района Алтай на место постоянной дислокации в город Семей. Заместитель акима района Алтай Зангар Шаухин в торжественной обстановке вручил благодарственные письма за масштабную работу и участие в противопаводковых мероприятиях", - проинформировали в акимате.
Как подчеркнул Зангар Шаухин, работа военнослужащих позволила обеспечить безопасность населенных пунктов и граждан района.
Передаю слова огромной благодарности от жителей всем военнослужащим. Желаю благополучного возвращения в пункты дислокации", - сказал Зангар Шаухин.
В ведомстве напомнили, что с 15 марта 2025 года личный состав части выполнял задачи по предотвращению паводка в населенных пунктах - городе Алтае, поселках Зубовск и Новая Бухтарма, селах Тургусун, Малеевск, Быково, Богатырево, Соловьево, Маяк, Орловка и Снегирево.
Всего было прочищено 5835 метров арычных систем, 50 метров полотна мостов, 39 водопропускных сооружений, заполнено более 860 штук мешкотары инертным материалом, уложено в местах возможного подтопления 150 штук. Также проводилась большая профилактическая работа с населением", - добавили в климате.
11.04.2025, 17:42 54786
Глава ВКО провел заседание совета АНК области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В областном акимате под председательством главы Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова прошло заседание совета Ассамблеи народа Казахстана ВКО, сообщает акимат региона.
В ходе заседания обсудили вопросы состава делегации от ВКО, которая примет участие XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, созванной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. А также план юбилейных мероприятий на региональном уровне", - заявили в акимате.
Как отметил аким области, на сегодняшний день Восточный Казахстан - это один из тех регионов, чьи инициативы и идеи успешно масштабируются по всей стране. В частности, создание первого Дома дружбы - центра общественного согласия в Усть-Каменогорске. Подчеркивается, что он был первым, но этот опыт взяли на вооружение и другие регионы.
Дом дружбы вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и стабильности. Очень радует приток молодежи в АНК, ее активность в распространении культурных, экологических, творческих идей. Такая креативность в сочетании с традиционными подходами приносит положительные результаты", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Среди достижений региона в пресс-службе отметили уникальный музей под открытым небом - этнодеревню, которая стала жемчужиной левобережного комплекса и приобрела известность далеко за пределами региона. Также, подчеркнули в акимате, особого внимания заслуживает деятельность научно-экспертной группы АНК ВКО. Отмечается, что именно опыт Восточно-Казахстанского региона лег в основу создания аналогичных структур по всей Республике.
Кроме того, в эту работу активно вовлекается молодежь. Сегодня в регионе работает Клуб молодых ученых.
Одним из ярких событий стали Большие ассамблеевские студенческие игры, в рамках которых прошли не только спортивные состязания, но и интеллектуальные конкурсы, включая этно-квиз и нашу уникальную разработку - игру "Этно Гейм", направленную на углубленное понимание национальной культуры и традиций", - добавил заместитель директора ВКО Дома дружбы - центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО Равиль Юнусов.
По данным акимата, в области также успешно реализуются инициативы молодежи. Одной из них стал молодежный и детский театр АНК.
В этом году в рамках мероприятий, посвященных юбилею АНК, запланированы гастроли театра в Астане, Павлодарской, Абайской области. Знаковым для региона стало ежегодное проведение лагеря "Ассамблея жастары", который объединяет молодежь со всех уголков нашей страны", - добавили в пресс-службе.
Аким области отметил, что все инициативы и проекты Ассамблеи народа Казахстана будут поддерживаться и реализовываться в соответствии с поручениями президента РК.
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