В Риддере продолжается модернизация теплоснабжения и подготовка к паводкам   

Глава ВКО поручил следить за очисткой шугосбросного канала ТОО "ЛКГЭС" и держать под контролем состояние арыков и каналов

Фото: акимат ВКО

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Риддер. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов побывал в Риддере с рабочей поездкой. Он посмотрел, как работает система теплоснабжения, и проверил, как идет подготовка к паводкам. Главные вопросы - обновление теплосетей, состояние городской инфраструктуры и меры против весенних подтоплений, сообщает пресс-служба акимата региона.





Сейчас в городе два основных теплоисточника: Риддерская ТЭЦ - филиал АО "Шығыс жылу" и котельная ТОО "Л-ТВК". Их модернизация остается в числе главных задач для властей.





За последние два года после перехода на баланс региона на ТЭЦ провели большую работу: обновили оборудование, восстановили 19 километров теплосетей, что позволило улучшить подачу тепла в дома горожан. Нурымбет Сактаганов отметил положительные изменения.





Нулевой этаж уже приведен в порядок. Сейчас станция вырабатывает 11 мегаватт электроэнергии, и в скором времени этот показатель увеличится в два-три раза. Внутренние резервы ТЭЦ позволяют значительно повысить экономическую эффективность, и совместно с руководством компании мы будем планомерно работать над этим", - сказал глава региона.





Фото: акимат ВКО





Кроме того будет решен и вопрос с нехваткой кадров. Нурымбет Сактаганов отметил, что в этом году в республике объявлен Год рабочих профессий и специалистам в сфере энергетики и промышленности будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства. Область готова обеспечить желающих работать на ТЭЦ жильем за счет договоренностей с "Отбасы банком". Также уже имеющихся сотрудников при необходимости будут направлять на переобучение.





Котельная ТОО "Л-ТВК" - еще один важный объект, который обеспечивает город теплом и водой. Она работает на угле с разреза Каражыра, а в эксплуатации находятся пять водогрейных котлов. Но, несмотря на то, что компания была создана в 2001 году, ее текущее состояние оставляет желать лучшего - на содержание и ремонт просто не хватает средств.





Мы достигли договоренности с ТОО "Казцинк" и руководством "Л-ТВК" о передаче котельной и водозабора на баланс местных исполнительных органов. Этот вопрос будет обсуждаться в трехстороннем порядке, чтобы найти оптимальное решение. Теплосети сейчас в плачевном состоянии, поэтому их необходимо как можно скорее передать на баланс для дальнейшего восстановления и предотвращения потерь тепла", - подчеркнул аким области.





Фото: акимат ВКО





Во время поездки обсудили и подготовку к паводкам. Нурымбет Сактаганов поручил следить за очисткой шугосбросного канала ТОО "ЛКГЭС" и держать под контролем состояние арыков и каналов, особенно в микрорайоне Ботаника.





Работа по модернизации теплоснабжения и предотвращению возможных подтоплений в Риддере будет продолжена, а местные власти продолжат контролировать выполнение всех намеченных мероприятий.