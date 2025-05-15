14.05.2025, 13:55 4251
В ВКО впервые прошел уникальный фестиваль для шоуменов - SHOWMEN FEST 2025
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабный региональный фестиваль SHOWMEN FEST 2025 для шоуменов и ведущих мероприятий впервые прошел на территории Восточно-Казахстанской области, не имеющий аналогов в Казахстане, сообщает пресс-служба акимат региона.
Его организовали в рамках работы по развитию креативных индустрий. Перед началом фестиваля специалисты event-индустрии, такие как профессиональный ведущий, солист группы "Меховая 8/1" Кабдол Тлеков, актер Айбат Никулин и комик Данияр Батырбаев провели мастер-классы для участников фестиваля", - уточнили в акимате.
По словам организаторов, главная цель фестиваля - модернизация свадебного бизнеса и формирование культуры проведения свадеб.
В главном конкурсе фестиваля приняли участие 22 организатора свадеб. Победу в номинации "Лучший шоумен" одержал Мади Айткабылов из Зайсана.
В номинации "Лучший асаба" победил Нуржан Касенов из Катонкарагая, а в номинации "Лучший беташар" победил Алпыс Жакиянов. В номинации "Приз зрительских симпатий" победила Ольга Бахрамеева из Риддера, а в номинации "Лучший импровизатор" победил Максат Садыкбаев из Зайсана.
Если говорить в целом, то особую благодарность я хотел бы выразить руководству региона и управлению культуры", - сказал в своем выступлении известный ведущий, член жюри Айбат Никулин.
Отмечается, что за звание лучшего исполнителя беташара сразились около 30 исполнителей. Беташар - это обряд представления невестки роду. Он символизирует вступление новобрачной в новую семью. А исполнитель представляет новобрачную всем ее новым родственникам.
Культура речи народа, его умение держать себя в публичных местах - это форма воспитания", - заявил член жюри, певец Адиль Турганбаев.
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15.05.2025, 10:21 1766
Аким ВКО: Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов экстренно выехал в Улкен-Нарынский район, где накануне произошла трагедия. В результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын погибли двое сотрудников коммунального предприятия "Нарын КомХоз Сервис" - сварщик Ержан Айтпаев (1983 года рождения) и слесарь Сергей Кастерин (1970 года рождения), сообщили в пресс-службе акимата.
На месте происшествия аким области обратился к членам специальной комиссии, подчеркнув необходимость коренного пересмотра действующих регламентов по обеспечению промышленной и трудовой безопасности.
В мирное, стабильное время недопустимо терять человеческие жизни в результате нарушений на производстве. Жизнь и здоровье сотрудников должны быть приоритетом для любого предприятия - важнее любых экономических соображений. От имени акимата выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и заверяю: мы окажем им всестороннюю поддержку. Кроме того, мною поручено профильным ведомствам провести тщательную и объективную проверку, установить причины происшествия, а также определить степень ответственности всех причастных", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Как сообщил председатель комиссии по расследованию - главный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов, в ближайшие десять дней будет проведено всестороннее расследование инцидента. В случае необходимости его сроки будут продлены до 30 дней, с привлечением профильных экспертов. По итогам материалы передадут в правоохранительные органы и судебные инстанции.
Особый акцент аким области сделал на важности комплексного подхода к вопросам предотвращения производственного травматизма, отметив, что безопасность и охрана труда, особенно в ситуациях, связанных с угрозой жизни людей, находятся на постоянном контроле со стороны региональной власти.
Семьям погибших будут обеспечены выплаты из республиканского бюджета, а также предусмотренные страховыми механизмами компенсации. Глава региона провел личную встречу с родными погибших и подчеркнул, что они не останутся без внимания и помощи.
12.05.2025, 18:20 9166
В Восточном Казахстане усиливается социальная поддержка населения
За первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области реализуется комплекс мер по усилению социальной защиты: внедряются цифровые решения, расширяется адресная помощь, открываются новые центры реабилитации и активного долголетия, сообщает пресс-служба акимата региона.
По данным управления координации занятости и социальных программ, в регионе проживают свыше 300 тысяч человек, нуждающихся в особом внимании: пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Обеспечение достойного уровня жизни этой категории граждан остается одним из приоритетов региональной политики", - заявили в ведомстве.
Также в преддверии 80-летия Победы участники Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 5 млн тенге.
Материальная помощь в размере 392 млн тенге также оказана труженикам тыла и вдовам фронтовиков. К 7 мая размер выплат афганцам, чернобыльцам и участникам других военных конфликтов увеличен до 150 тысяч тенге. Ветераны также могут пройти бесплатное санаторно-курортное лечение: с начала года 1616 человек уже воспользовались этой возможностью в санатории "Уба" Шемонаихинского района", - сообщили в акимате.
Кроме того, подчеркивается, что количество многодетных матерей в регионе превысило 13 тысяч, из них 8951 - семьи с четырьмя и более детьми. В частности, за последние четыре года их число выросло почти на 40%. К 8 Марта более 13 тысяч женщин получили по 15 тысяч тенге в виде единовременной выплаты.
По данным акимата, за первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей, охватывающих более 4 тысяч человек. Отмечается, что в регионе активно реализуются программы повышения доходов: создано около 6 тысяч новых рабочих мест.
В результате количество обратившихся за поддержкой сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В области проживает более 27 тысяч человек с инвалидностью, в том числе свыше 3 тысяч детей. Введена 100% оплата санаторного лечения детей с ментальными нарушениями и компенсация 70% расходов на сопровождающих родителей. В Усть-Каменогорске, Винном и Дайыре работают программы иппотерапии, на реализацию которых в этом году выделено более 100 млн тенге. До конца года они будут внедрены в Риддере и Уланском районе", - проинформировали в пресс-службе.
Также с 2023 года в учреждениях соцобслуживания используется цифровая платформа Socium, которая позволяет вести учет всех специальных социальных услуг и отслеживать эффективность работы сотрудников. Через портал социальных услуг ежегодно обрабатывается до 14 тысяч заявок, что обеспечивает прозрачность и здоровую конкуренцию среди поставщиков.
В марте в Усть-Каменогорске открылся Центр активного долголетия - современная площадка для досуга пожилых людей. Здесь работают 15 секций, услугами уже пользуются свыше 400 пенсионеров. В ближайших планах - открытие подобных центров в других районах области. Совместно с фондом "Қазақстан халқына" реализуется проект Baquatty aimaq qory, в рамках которого в селе Бозанбай откроется реабилитационный центр Ainala для детей с особыми потребностями. Фонд гарантирует оснащение центра и обучение специалистов в сумме 350 млн тенге. Восточно-Казахстанская область последовательно строит устойчивую, технологичную и ориентированную на человека систему социальной поддержки, где никто не остается без внимания", - добавили в ведомстве.
09.05.2025, 15:03 23286
В Усть-Каменогорске почтили память героев Великой Отечественной войны
Восточноказахстанцы служили во всех родах войск, сражались на всех фронтах, проявляя мужество, стойкость и героизм
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу "Победа", сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мир. Их подвиг - вечный пример самоотверженности и любви к Родине. Мы благодарим каждого ветерана, каждого труженика тыла за их неоценимый вклад в Победу. Благодаря вам мы живем под мирным небом и воспитываем новое поколение в духе патриотизма", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
По данным акимата, из Восточного Казахстана в предвоенные и военные годы было призвано 182 604 человека. 95 870 из них погибли на полях сражений. Восточноказахстанцы служили во всех родах войск, сражались на всех фронтах, проявляя мужество, стойкость и героизм.
В завершение церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, депутаты, общественные деятели, военнослужащие, представители молодежных организаций и горожане.
09.05.2025, 10:42 25401
Почет ветерану: в Зайсане 102-летнему фронтовику подарили автомобиль
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В честь 80-летия Победы первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар посетил Зайсанский район, где в торжественной обстановке вручил 102-летнему ветерану Великой Отечественной войны Закену Курманкожанову поздравительное письмо от президента РК Касым-Жомарта Токаева и юбилейную медаль "80 лет Победы", сообщает пресс-служба акимата региона.
Эти знаки внимания стали символом признания героического подвига ветерана. Особенным моментом церемонии стало вручение автомобиля, подаренного предпринимателями Зайсанского района. Этот жест - не только дань уважения жизненному пути фронтовика, но и способ подчеркнуть значимость Великой Победы", - отметили в пресс-службе.
По данным акимата, Закен Курманкожанов родился 1 сентября 1923 года в Зайсанском районе Восточного Казахстана. После восьми классов школы он трудился в колхозе. В 1942 году был призван в армию и сражался под Москвой. За проявленное мужество в боях награжден орденами "Красная Звезда", "Құрмет" и медалью "За отвагу", а также другими военными наградами.
После войны он вернулся на родину, трудился в сельском хозяйстве, в 1946 году создал семью с Кульсим Шокпанайкызы. Сейчас у ветерана 10 детей, 28 внуков, 68 правнуков и 9 праправнуков. Закен Курманкожанов является почетным гражданином Восточно-Казахстанской области и Зайсанского района", - добавили в пресс-службе.
08.05.2025, 17:50 29571
С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников парада Победы
В аэропорту Усть-Каменогорска их встречали с оркестром, аплодисментами, цветами и подарками
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в аэропорту Усть-Каменогорска состоялась торжественная встреча участников парада Победы, вернувшихся из Астаны, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Четыре представителя Восточно-Казахстанской области - свидетели Великой Отечественной войны и труженики тыла - были в центре событий на главном военном параде страны, а по возвращении домой стали центром внимания среди своих земляков. Уже в небе командир воздушного судна объявил, что на борту находятся герои Победы. И, конечно же, никого из пассажиров эта новость не оставила равнодушным, поскольку каждый из ветеранов - свидетель истории, напоминание о страшных днях и великом подвиге", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в аэропорту Усть-Каменогорска их встречали с оркестром, аплодисментами, цветами и подарками. Кроме того, каждый из них был провезен по улицам городов и районов ВКО с особыми почестями.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Для меня огромная честь лично выразить вам слова благодарности и глубокого уважения. Благодаря таким, как вы, мы живем под мирным небом, строим будущее и воспитываем поколения в духе патриотизма. Ваш подвиг никогда не будет забыт", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
По данным акимата, среди участников парада - Курмат Рахимович Рахимов, прошедший дороги войны, освобождавший Литву и Белоруссию, участвовавший во взятии Кенигсберга. После победы он продолжил службу на границах Союза, а позже стал заместителем начальника областного УВД. В его наградной копилке - ордена и медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".
Вместе с ним - труженики тыла, без которых победа была бы невозможной. Юрий Васильевич Новолоцкий в шесть лет помогал на ферме, мечтал стать летчиком, но статус сына репрессированного стал преградой. Однако, несмотря на это, он смог найти себя и всю жизнь честно трудился, работал в уголовном розыске и воспитал двоих сыновей, став для них примером мужества.
Кульзаги Алиханова посвятила 35 лет педагогической работе, воспитывая учеников Орловской школы. Мудрая, светлая женщина стала мамой не только для своих пятерых детей, но и практически для всех ребятишек села, и всю свою жизнь посвятила нелегкой но благородной работе учителя.
Елена Владимировна Ступак с раннего детства трудилась в колхозе, а позже окончила педагогический техникум в Усть-Каменогорске. Сильная духом, скромная, трудолюбивая - таких женщин называли опорой тыла.
Каждый из них - часть нашей истории, наша живая связь с той самой Победой, за которую они боролись и трудились. Сегодняшние аплодисменты, внимание, и цветы - это малая часть той благодарности, которую общество испытывает к людям, благодаря которым у нас есть будущее", - добавили в пресс-службе.
07.05.2025, 17:34 35416
Торжественное возложение цветов к памятнику Сагадату Нурмагамбетову состоялось в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества глава региона Нурымбет Сактаганов принял участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны РК Сагадату Нурмагамбетову, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил РК, командиры воинских частей, начальники правоохранительных и государственных органов, представители департамента обороны, студенты военных кафедр вузов региона и участники военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".
Имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда вписано в историю страны как символ беззаветного служения Родине. Он не только с честью и мужеством прошел дорогами войны, но и в мирное время посвятил свою жизнь формированию структуре Вооруженных сил независимого Казахстана", - сказал Нурымбет Сактаганов.
В ходе церемонии глава региона вручил благодарственные письма тем, кто внес свой вклад в укрепление обороноспособности страны, укрепление ее независимости.
Отметим, что по инициативе президента Казахстана одна из степеней ордена "Айбын" носит имя Сагадата Нурмагамбетова, и это еще раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто.
У его подвига и у его жизненного пути учатся поколения офицеров и солдат. Здесь присутствуют молодые войны, защитники отечества. Ваша служба, дисциплина и готовность защитить Родину являются продолжением дела, которому Сагадат Нурмаганбетов отдал всю свою жизнь. Вы должны быть достойны памяти наших героев. Нам казахстанцам необходимо каждодневным трудом доказывать преданность и любовь к своей родине и совершить свой подвиг во имя мира и созидания!" - подчеркнул глава региона.
07.05.2025, 12:31 36986
На родине легендарного партизана, писателя Касыма Кайсенова открыли аллею Героев
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества, 7 мая, в поселке Касыма Кайсенова Уланского района на аллее Героев состоялось торжественное мероприятие "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", посвященное Дню защитников Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
По словам организаторов, цель мероприятия - укрепление патриотизма, сохранение исторической правды и передача памяти о героическом подвиге народа Казахстана в годы Великой Отечественной войны.
В начале торжества был презентован мурал Касыма Кайсенова, а на площади аллеи Героев прозвучали песни военных лет, создав особую атмосферу духовного единства и благодарности. Официальная часть торжества началась с исполнения государственного гимна и приветственного слова акима ВКО Нурымбета Сактаганова.
Мемориальная стела посвящена ветеранам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Это знак уважения к нашей истории, символ безграничной почтительности к героическим предкам. Здесь присутствуют молодые войны, защитники Отечества. Они должны быть достойны памяти наших героев. В свою очередь, казахстанцы должны стремиться стать героями мирного времени и своим трудом доказать свою любовь к Родине. Уланская земля - родина 9 Героев Советского Союза и одного Народного Героя, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись защиты Родины. Особое место среди них занимает легендарный партизан, писатель, наш земляк - Касым Кайсенов", - сказал аким области в своем выступлении.
Он добавил, что в области ведется системная работа по увековечению имен героев. В этом году в Уланском районе обновлены шесть памятников, создан мурал, посвященный Касыму Кайсенову.
Эти работы - яркое выражение нашего уважения к прошлому и важный элемент патриотического воспитания молодежи. Мы верим, что аллея Героев станет священным местом, вдохновляющим народ и воспитывающим молодое поколение в духе любви к Родине", - отметил аким.
Большой честью для жителей поселка стало присутствие на празднике сына Халық қаһарманы К. Кайсенова Болата Кайсенова.
Перед участниками торжественного события выступил председатель Совета ветеранов района Аймухамет Бакимбаев.
Минутой молчания в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, завершилось мероприятие.
Стоит отметить, что сегодняшнее событие имеет особое значение не только для местных жителей, но и для всех, кто дорожит историей своей Родины. Оно служит напоминанием о героизме защитников Отечества, чьи подвиги остаются примером для будущих поколений, а память о Великой Победе навсегда останется в сердцах народа Казахстана.
06.05.2025, 09:02 40336
Аким ВКО посетил легендарную войсковую часть в Серебрянске
Фото: акимат ВКО
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Серебрянск. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Великой Победы аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил одно из самых знаковых военных подразделений страны - войсковую часть № 97638, расположенную в городе Серебрянске района Алтай, сообщила пресс-служба акима.
Сегодня эта часть не просто военное формирование - это символ преемственности поколений, школа мужества и несгибаемой воли. Она стоит на страже воздушных рубежей Восточного Казахстана, выполняя стратегические задачи и оставаясь опорой государственной безопасности.
Воинская часть 97638 - это летопись доблести и славы. Курская битва, Днепр, Варшава, Берлин - на этих фронтах бойцы полка проявили беспримерное мужество. Сегодняшние военнослужащие продолжают это наследие, стоя на переднем крае защиты независимого Казахстана", - сказал глава региона.
Свою боевую историю часть ведет с 1942 года как 316-й Гвардейский минометный полк. В годы Великой Отечественной войны бойцы прошли огненными дорогами фронта, получив десятки наград, в том числе ордена Суворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Более тысячи бойцов были отмечены лично командованием Советской Армии. После войны полк участвовал в обеспечении послевоенного мира, а с 1961 года базируется в Восточном Казахстане, охраняя крупнейший стратегический объект региона - Бухтарминскую ГЭС.
Сегодня в этой части несут службу профессионалы нового поколения - с современной техникой, высокой боевой подготовкой и верностью долгу. Это настоящая кузница офицеров и символ устойчивости и силы всего Восточного Казахстана.
Для главы региона провели экскурсию по ключевым объектам части - командному пункту, казарме, медпункту. Были представлены работы школьного военно-патриотического клуба "Қаһарман" и волонтерского поискового движения "Жарқын", которые становятся мостом между героическим прошлым, настоящим и будущим.
В завершение визита аким области принял участие в солдатской трапезе, разделив обед с военнослужащими в столовой части. По армейской традиции на обед подавали кашу и чай. Это стало еще одним жестом уважения к службе и быту защитников Отечества.
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