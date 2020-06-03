Из-за беспорядков комендантский час объявили в Нью-Йорке и еще примерно в 40 городах США

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Вашингтон. 2 июня. Kazakhstan Today - Комендантский час из-за продолжающихся в США протестов и беспорядков действует на территории примерно 40 американских городов, передает Kazakhstan Today.

В понедельник такие меры были приняты и в крупнейшем мегаполисе США - Нью-Йорке. В большинстве случаев комендантский час начинается в период с 19.00 до 23.00 и завершается в 05.00 или 06.00, сообщает ТАСС

Запрет касается как передвижения по улицам города пешком, так и перемещения на автотранспорте. Нарушителям может грозить тюремное заключение продолжительностью до трех месяцев, а также штраф в размере до $500. Не распространяется комендантский час, в частности, на пожарных, полицейских, медицинских работников, сотрудников ряда продуктовых магазинов и аптек. Власти города подтвердили, что не намерены наказывать бездомных, которые останутся на улицах.

Газета The New York Times констатирует, что сразу на всей территории мегаполиса не вводили комендантский час в течение по крайней мере уже нескольких десятилетий.

В пресс-службе полицейского управления Нью-Йорка сообщили, что за последние сутки в городе задержали во время протестов и беспорядков более 250 человек. Семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.

Среди крупнейших городов, где из-за протестов ввели указанные ограничения, Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Сан-Франциско (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Филадельфия и Питтсбург (оба в штате Пенсильвания), Даллас и Сан-Антонио (оба в штате Техас), Майами, Джексонвилл и Орландо (все в штате Флорида), Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд (все в штате Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (оба в штате Миннесота), Луисвилл (штат Кентукки).

В этот список также включен Вашингтон. Ограничения в американской столице, где имели место многочисленные случаи грабежей и поджогов зданий, будут действовать не менее двух суток. Аризона пока остается единственным штатом, на всей территории которого введен комендантский час.

Напомним, в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Тем временем судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия тела Джорджа Флойда. В их отчете сказано, что афроамериканец умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин", - говорится в отчете о вскрытии, опубликованном в понедельник на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).

Судмедэксперты сочли, что 46-летний афроамериканец был убит. При этом уточнили, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, которая не отражает чью-либо виновность или преднамеренность действий.

Независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.

Стоит подчеркнуть, что за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию, сообщает РИА "Новости"

Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент США заявил, что рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах.





Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну Вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - добавил глава государства.

Между тем МИД Ирана призвало власти США прекратить насилие в отношении своих граждан, сделав отсылку к словам погибшего во время задержания афроамериканца о том, что он не может дышать.

В ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился на английском языке как к американским властям, так и к гражданам США, выразив поддержку последним из-за "угнетенного положения", против которого они выступают.

Послание американским официальным лицам и полиции: прекратите насилие против своих граждан, позвольте им дышать", - сказал Мусави, обратившись уже к властям.

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