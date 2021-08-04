Бывший премьер-министр Кыргызстана задержан в Бишкеке

БИШКЕК. 3 АВГУСТА - Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев задержан по делу "Кумтора", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств 3 августа следствием было принято решение о задержании бывшего премьер-министра страны Темира Сариева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствием установлено, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб", - сообщили изданию 24.kg в Госкомитете национальной безопасности КР.
Отмечается, что в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом Бишкека в отношении задержанного будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.
По данным издания, уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов - Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Также ранее сообщалось, что в Бишкек прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу "Кумтора".
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