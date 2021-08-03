Власти Кыргызстана заявили, что Акаев добровольно прибыл в Бишкек

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БИШКЕК. 2 АВГУСТА - Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов сообщил, что экс-президент страны Аскар Акаев добровольно приехал в Бишкек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Феликс Кулов со ссылкой на главу государства Садыра Жапарова рассказал редакции 24.kg , что Аскар Акаев сам вызвался приехать в Бишкек дать показания в рамках уголовного дела по "Кумтору" и готов сотрудничать со следствием.

Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ", - сказал он.

Ранее в ГКНБ отметили, что следствием была дана юридическая оценка действиям всех виновных лиц, причастных к коррупции при реализации проекта "Кумтор" в период президентства Аскара Акаева.

О результатах проведенных следственных действий и принимаемых процессуальных решениях, в том числе в отношении Аскара Акаева, ГКНБ обещает проинформировать позже.

Напомним, бывший президент Кыргызстана наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году.

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