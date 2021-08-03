Аскар Акаев прилетел в Бишкек

БИШКЕК. 2 АВГУСТА - Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 августа 2021 года, бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе. В настоящее время Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению "Кумтор", пишет Sputnik Кыргызстан

Бывший президент Кыргызстана наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году. Следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта "Кумтор" в период президентства Акаева.

Госкомитетом нацбезопасности республики в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики.

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