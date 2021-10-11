Ливан остался без электроснабжения из-за остановки работы двух ТЭС

БЕЙРУТ. 10 октября - В Ливане 9 октября произошли масштабные отключения электроснабжения из-за остановки двух крупнейших тепловых электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишут местные СМИ, из-за нехватки топлива были остановлены ТЭС Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны. Обе ТЭС работают на мазуте, который поставляется из ОАЭ, но поставки топлива были прерваны.

Правительство Ливана уже выделило средства на экстренную закупку топлива. Однако перебои с электроснабжением могут продлиться две недели.

Позднее стало известно, что частичное снабжение электроэнергией может возобновить Государственная электрическая компании в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны.

По его словам, два танкера с топливом, которые 9 октября подошли к побережью Ливана, станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны.

За счет этого топлива… мы (власти Ливана) рассчитываем с понедельника (11 октября) наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник.

Проблемы с поставками мазута в Ливан наблюдались и летом 2021 года. Электроснабжение жилого фонда от государственной энергокомпании иногда ограничивалось до двух-четырех часов в день, в остальное время электроснабжение осуществлялось электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.

В Ливане сокращаются валютные резервы, и Центробанку страны пришлось отменить государственные субсидии на закупку ГСМ.