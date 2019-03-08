Спецоперацию "Меч в сети - 2018" провели в Китае

Пекин. 7 марта. Kazakhstan Today - Государственное управление по защите авторских прав КНР 27 февраля сообщило о результатах специальной операции "Меч в сети-2018". В ходе операции правоохранительные органы удалили 1,85 млн ссылок, нарушающих авторские права, конфисковали 1,23 млн пиратских изделий, раскрыли 544 дела по нарушению прав и пиратству в Интернете, в том числе 74 уголовных, а сумма, имеющая отношения к пиратской деятельности, составила 150 млн юаней. Операция была проведена успешно и результативно, пишет корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Мэн Сянлинь.

Согласно сайту государственного управления по защите авторских прав КНР, операция "Меч в сети - 2018" касалась перепечаток, платформ микровидео, аниме, обмена знаниями, аудиокниг и других объектов. Правоохранительные органы раскрыли крупные дела по нарушению прав, включая дело "Рай ВТ" в городе Хуайань провинции Цзянсу, в результате чего виновный в совершении преступления по фамилию Юань был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. юаней, передает Kazakhstan Today.

В Шанхае было раскрыто дело по нарушению прав, касающееся японских аниме компаний "BANDAI" и "Ghibli", и выявлено 26 млн юаней, относящихся к делу. Кроме этого, в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу было раскрыто дело о нарушении прав в мобильной игре, в связи с чем были арестованы четыре человека и выявлены 10 млн юаней, относящихся к этому делу.

За время спецоперации государственное управление по защите авторских прав КНР продолжило надзор за соблюдением авторских прав в видео, музыке и произведениях литературы на сайтах, провело выборочную проверку лицензий 2389 продуктов из 16 сайтов, удалило 150 изданий, нарушивших права, опубликовало предварительный список 72 изданий из семи частей, установило авторскую защиту новогоднего концерта и фильмов в кинотеатрах.

В отношении авторских прав перепечаток в Интернете и микровидео государственное управление по защите авторских прав КНР провело беседу с 13 представителями интернет-провайдеров и 15 представителями платформ микровидео. Благодаря приведению в порядок интернет-компании заблокировали и понизили в популярности 140 тыс. аккаунтов, разобрались с 470 тыс. пиратских продуктов и сняли с продажи 570 тыс. видео, нарушивших права.

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