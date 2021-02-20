В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса - связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить, сообщил представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США, передает Kazakhstan Today.

В штате Нью-Йорк, как и во всех США, сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. К ним относятся пожилые (в первую очередь речь идет о тех, кому больше 75 лет, за ними следует категория людей старше 65), медработники, пациенты домов престарелых. Кроме того, к приоритетным группам сейчас относятся люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны, сообщает РИА "Новости"

Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на основании полученных и проанализированных данных, побочные эффекты, о которых сообщается, аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идет о головной боли, ознобе, легкой температуре, утомляемости.

В настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью этих вакцин", - отметил представитель. В США людям вводят препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.

В то же время, по его словам, "Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19".

Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил представитель Центра.

Он пояснила, что причины этих летальных исходов сейчас расследуются и должны быть подтверждены. "VAERS не определяет причину смерти. Установление причин смерти осуществляется должностным лицом, составляющим свидетельство о смерти, или патологоанатомом, проводящим вскрытие", - отметил представитель.

На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от COVID-19", - указал собеседник РИА Новости.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.

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