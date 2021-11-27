Власти Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19

Фото: yandex.ru

БИШКЕК. 26 НОЯБРЯ - Попытку госпереворота предотвратило ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ, в стране планировались массовые акции протеста с последующими столкновениями с правоохранителями и захватом власти.

О планах захвата власти стало известно в ходе работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов.

Были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти", - говорится в сообщении силовых органов.

Как отмечается, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно-настроенных политических сил. Среди них депутаты жогорку кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники.

По данным ГКНБ, группа вела подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста. С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы организации провокаций и массовых беспорядков.

С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД КР по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски. В результате помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства", - пишет спецслужба.

По результатам следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц. ГНКБ начало досудебное производство по статьям 38 и 309 (Приготовление к насильственному захвату власти) Уголовного кодекса КР, а Генпрокуратурой создана межведомственная следственная группа.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка, добавили в ГКНБ.







