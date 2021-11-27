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Власти Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19

26.11.2021, 17:14 10936
Власти Чехии вводят режим ЧП из-за COVID-19
Фото: sozh.info
ПРАГА. 26 НОЯБРЯ - Власти Чехии вводят режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости КВИ в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", будут закрыты школы и ограничено передвижение граждан. Чешские больницы перестают принимать пациентов для плановых операций. Бары и клубы, несмотря на рождественские праздники, должны теперь закрываться в 22.00. Под запретом - ярмарки. 
 
Министр здравоохранения Адам Войтех пояснил, что ограничения ввели специально в многолюдных местах. Новые правила дополняют ранее существовавшие ограничения. Согласно им те, кто не прошел вакцинацию, не могут посещать рестораны, кинотеатры, парикмахерские и тренажерные залы.
 

Сейчас у нас 110 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Около половины из них находятся в тяжелом или полутяжелом состоянии. Нужно сказать, что две трети из них не вакцинированы", - сообщил директор университетской клиники "Мотол" Милослав Лудвик.


 
 

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Попытку госпереворота предотвратили в Кыргызстане

26.11.2021, 14:13 19846
Попытку госпереворота предотвратили в Кыргызстане
Фото: yandex.ru
БИШКЕК. 26 НОЯБРЯ - Попытку госпереворота предотвратило ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ, в стране планировались массовые акции протеста с последующими столкновениями с правоохранителями и захватом власти. 
 
О планах захвата власти стало известно в ходе работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов. 
 

Были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти", - говорится в сообщении силовых органов.

 
Как отмечается, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных деструктивно-настроенных политических сил. Среди них депутаты жогорку кенеша и бывшие высокопоставленные чиновники.
 
По данным ГКНБ, группа вела подбор около 1000 агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста. С ними проводились систематические встречи, направленные на идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы организации провокаций и массовых беспорядков.
 

С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД КР по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски. В результате помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства", - пишет спецслужба.

 
По результатам следственных действий и полученных в ходе расследования неопровержимых доказательств принято решение о задержании и привлечении к уголовной ответственности более 15 активных членов упомянутой группы лиц. ГНКБ начало досудебное производство по статьям 38 и 309 (Приготовление к насильственному захвату власти) Уголовного кодекса КР, а Генпрокуратурой создана межведомственная следственная группа.
 
Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка, добавили в ГКНБ.


Сторонники не прошедших в парламент партий сначала вышли на митинг в знак протеста. Вечером 5 октября начались беспорядки. После митингов в Бишкеке в больницы поступили 590 пострадавших, один человек погиб. 6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО. 
 

18 тонн наркотиков сожгли в Пакистане

25.11.2021, 16:29 43633
18 тонн наркотиков сожгли в Пакистане
Фото: Хабар 24
ИСЛАМАБАД. 25 НОЯБРЯ - В Пакистане полицейские обнаружили и уничтожили крупную партию наркотиков на 1,3 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
18 тонн вредных веществ сожгли в пригороде Исламабада пакистанские правоохранительные органы, сообщает "Хабар 24".
 
По словам властей, всего с начала года в стране перехватили 184 тонны наркотических средств. Среди них гашиш, кокаин, опиум, героин, а также таблетки-транквилизаторы. В правительстве Пакистана призывают граждан принять участие в борьбе с наркопреступностью и сообщать о правонарушениях. 
 

Это грязные деньги. Они губят нашу молодежь и разрушают нашу экономику. Пакистан граничит с Афганистаном, который производит более 80% героина в мире. Таким образом, при наркотрафике большая часть наркотиков проходит через территорию нашей страны", - сказала глава управления по борьбе с наркопреступностью Гулам Шабир Нарежо.



 

Жители Туркменистана пекут хлеб из корма для скота из-за дефицита муки

25.11.2021, 11:39 52570
АШХАБАД. 25 НОЯБРЯ - В Туркменистане ощущается нехватка продовольствия, особенно муки и хлеба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Значительная часть населения Скарчагинского этрапа Марыйского велаята выпекает хлеб из джугары (также сорго - злаковое растение, используется в качестве корма для скота) и кукурузы. 
 
По данным издания "Хроники Туркменистана", мешок местной муки первого сорта стоит 750 манатов, таких денег у населения нет - годами нерешаемая в Туркменистане проблема безработицы усугубилась из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей, занимавшихся мелким бизнесом, за последние полтора года потеряли возможность зарабатывать. Никакой финансовой поддержки тем, кто остался без заработка, государство не оказывает.
 

В прежние годы осенью у безработных района была возможность наняться к арендаторам на сбор хлопка, чтобы иметь хоть небольшой доход. Ранее госСМИ сообщили об успешном выполнении плана по сбору урожая, однако в этом году, по словам жителей области, хлопка на полях почти нет, а потому их услуги остались невостребованными", - пишет издание.

 
Жители этрапа считают, что во всех проблемах виноваты местные власти. По их мнению, доклады хякимов об успешном выполнении планов по сбору пшеницы и хлопка вводят в заблуждение правительство страны, оно не в курсе реальных проблем населения.
 

Если бы полиция не гоняла попрошаек, уже половина Сакарчага, включая детей, сидела бы вдоль улиц с протянутой рукой", - рассказала одна из жительниц города.

 
В городе Гарабекевюл Лебапского велаята полиция пыталась пресечь незаконную торговлю хлебом собственного производства.
 
В Ашхабаде также сокращается количество хлеба, который завозится  в госмагазины. Уменьшается вес буханок и лепешек.
 
Жители окрестностей Ашхабада из Багира, Янбаша, Бемеина приезжают в столицу и обходят государственные магазины в надежде купить хлеб по госцене - один манат за буханку. 
 
Как сообщает информагентство, хлеб в эти магазины завозят только после закрытия, к 11 часам вечера, а продавать начинают с 6-7 часов утра. К этому времени к магазинам успевают подъехать не только жители сел, но и все ашхабадцы. Так как хлеб быстро заканчивается, многие просят проживающих у госмагазинов родных и знакомых купить им буханку или две.
 
В частных магазинах хлеб стоит 3-5 манатов.
 

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