Коммунистической партии Китая исполнилось 100 лет

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ПЕКИН. 1 ИЮЛЯ - Сегодня Коммунистической партии Китая исполнилось сто лет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил на торжественном собрании по случаю 100-летия КПК и озвучил достижения партии за прошедшее столетие.

По словам Си Цзиньпина, во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упорно сражалась в кровопролитных боях, добилась великих успехов в новодемократической революции.

Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотверженной борьбе за могущество Родины, опираясь на собственные силы, добилась великих успехов в деле социалистической революции и строительства. Партия раскрепощала сознание, твердо стремилась вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и социалистической модернизации. Во имя великого возрождения китайской нации КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности, скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, добилась великих успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху", - сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин также объявил, что Китай добился приуроченной к столетию КПК цели - полного построения среднезажиточного общества.

На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР", - сказал он.

Си Цзиньпин считает, что под твердым руководством КПК и благодаря тесному сплочению многонационального народа страны, цель полного построения модернизированной социалистической державы обязательно будет достигнута, а китайская мечта о великом возрождении китайской нации непременно сбудется, пишет " Синьхуа ".

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая подчеркнул, что китайский народ ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать.

Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из плоти китайского народа, насчитывающего свыше 1,4 млрд человек. Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает этого в настоящее время, и не будет так делать в будущем", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок.

Си Цзиньпин заявил, что любые попытки оторвать КПК от китайского народа и противопоставить их друг другу непременно будут обречены на провал.

С этим не согласятся более 95 млн китайских коммунистов, не согласится также китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд человек", - сказал он.

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