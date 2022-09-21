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Около 10 человек захватил в заложники в банке Кутаиси вооруженный злоумышленник

20.09.2022, 16:40 6981
ТБИЛИСИ. 20 СЕНТЯБРЯ - Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и взял в заложники около 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
По данным СМИ, вооруженный мужчина в маске требует выдать ему два миллиона долларов, вертолет, удочку и российский флаг. Источники также утверждают, что в банке слышались звуки выстрелов, сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на телеканал "Мтавари архи". У захваченного филиала Банка Грузии мобилизованы подразделения МВД Грузии.
В филиале Банка Грузии могут находиться в заложниках до 10 человек. К этому времени полиция освободила двух женщин. 

Видео обнародовал в соцсети, предположительно, один из заложников. Он показал некие устройства, прикрепленные к стене, и завил, что это взрывчатка. На камере появился и сам злоумышленник. Он в камуфляже и в балаклаве", - сообщает агентство.

 "У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся", - заявил захватчик в опубликованном им в соцсетях видео. 
На нем видно, что тело мужчины обклеено взрывчаткой.
Кто-то из заложников говорит: "У него вмонтирован секундомер. Он не шутит".
До окончания выполнения условий захватчика остается около 30 минут.
Ни руководство банка, ни МВД Грузии пока не делали новых заявлений. На кадрах, опубликованных с места событий, видно, что территория оцеплена, но никаких активных действий со стороны силовиков нет.
В настоящее время к зданию Банка Грузии в Кутаиси прибыли дополнительные силы. По информации СМИ, правоохранители мобилизованы из всех 12 районов региона Имерети, сообщает в Telegram "Sputnik Грузия". 
 

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Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ

21.09.2022, 12:29 1211
Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ
Фото: Кадр с видео
МОСКВА. 21 СЕНТЯБРЯ - Пресс-служба Кремля опубликовала указ президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорится в указе.
 
Россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. 
 
Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

 
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, информирует РИА "Новости"
 
По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
 
Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.
 

Референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдет с 23 по 27 сентября

20.09.2022, 18:16 6041
ЛУГАНСК. 20 СЕНТЯБРЯ - Голосование о присоединении Луганской Народной Республики к России начнется 23 сентября и продлится пять дней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Референдум по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября", - сообщил Telegram-канал правительства ЛНР со ссылкой на председателя Народного совета республики Дениса Мирошниченко. 

  
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, сообщает РИА Новости

Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
 
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
 

Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение об установлении мира

20.09.2022, 09:56 9901
Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение об установлении мира
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 20 СЕНТЯБРЯ - Главы госкомитетов национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев вчера провели переговоры, по итогам которых подписан протокол об установлении мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ также предполагает отвод дополнительных сил от линии границы.
 
Стороны обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах, а также подчеркнули обязательность соблюдения режима прекращения огня, информирует 24.kg.
 
По словам главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, ситуация на границе стабилизируется, эта работа будет продолжена.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.     

Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.     

На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.   

По данным кыргызского МИД, на 18 сентября погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики.  С таджикской стороны погиб 41 гражданин.

Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования главам обеих республик
 

Минобороны РФ: США наращивают военно-биологический потенциал

19.09.2022, 21:14 15196
МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Россия неоднократно озвучивала истинный характер военно-биологических программ Пентагона, сообщает РИА Новости.
 
Пока целями американской военно-биологической деятельности за пределами США заявляются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходит наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО.
 

Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - заявил Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванного Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.

 
Он отметил, что на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.
 

В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки "мирного сотрудничества" также отсутствовали", - подчеркнул Кириллов.

 
Ранее стало известно, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.
 

США признали проведение экспериментов на пациентах психбольниц на Украине

19.09.2022, 20:02 16866
США признали проведение экспериментов на пациентах психбольниц на Украине
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - Делегация США в Женеве, где проходило совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения - пациентах психиатрических больниц", - цитируют "Известия" начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игоря Кириллова.

 
Он отметил, что при обсуждении этого вопроса "американская делегация признала подобные факты", указав, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой".
 
Генерал-лейтенант также указал, что представители США и Украины не смогли ответить на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.
 

Украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", - отметил Кириллов.

 
Он добавил, что многие страны, опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, воздержались от участия в совещании, из-за чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств - участников КБТО.
 
Тем не менее в ходе мероприятия выступили 43 делегации, из которых 22 государства либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную.
 

21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия. Российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере", - указал Кириллов.

 
Генерал-лейтенант подчеркнул, что ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных российской стороной документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.
 
Ранее сообщалось, что США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории.
 
Также обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.
 

Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Кыргызстаном

19.09.2022, 18:23 17056
Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
ДУШАНБЕ. 19 СЕНТЯБРЯ - В ходе конфликта с Кыргызстаном погиб 41 гражданин Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге замминистра иностранных дел Таджикистана Садык Имоми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", - цитирует Садыка Имоми РИА Новости.

 
Дипломат заявил, что кыргызские военные нарушили все нормы гуманитарного права и человеческой морали. "Кыргызские военные бомбили с боевых "Байрактаров" и минометов школы, мечеть и машины скорой помощи", - сказал он.

Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
 
Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. 
 

Мощное землетрясение произошло на Тайване

19.09.2022, 14:09 18991
Мощное землетрясение произошло на Тайване
Фото: кадр из видео
ТАЙБЭЙ. 19 СЕНТЯБРЯ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло вчера на Тайване, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кадры рухнувших зданий и раскачивающегося на вокзале поезда опубликовали СМИ. 
 
По словам местных жителей, это самое крупное землетрясение за последнее время. 

 

Здания раскачивались, словно они игрушечные. Тем, кто не успел выбежать на улицу, приходилось спасаться под столами. Местные жители говорят, что такого землетрясения не было еще никогда", - сообщает ren.tv

 
Эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин. Очаг зафиксирован на глубине около 10 км.
 
По данным телеканала, на острове рухнул как минимум один дом и мост. Водители оказались в ловушке на устоявшей части. Также из-за землетрясения сошел с рельсов один из поездов. 
 
На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как в домах качаются люстры и вешалки.
 

О жертвах точной информации нет, спасатели еще разбирают завалы", - пишет сайт. 


 

МИД Кыргызстана заявил о спланированном акте агрессии Таджикистана

19.09.2022, 11:24 20546
БИШКЕК. 19 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики заявило, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным кыргызского МИД, на 18 сентября погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тысяч человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб.
 

Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении "акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан" являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики. Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Кыргызстана.

 
Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье.
 

Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики, включая обстрелы областного центра Баткенской области, г. Баткен, в глубине территории Кыргызской Республики (имеются зафиксированные видеоматериалы). Отмечаем, что, несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжала свои провокационные обстрелы и осуществила захват отдельных населенных пунктов в Баткенской области Кыргызской Республики, таких как Достук, Аксай, Интернационал, Жаштык, Борбордук, Арка, Кулунду", - заявили в ведомстве. 

 
МИД Кыргызской Республики подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров.
 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
 
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 
 
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего. 
 

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