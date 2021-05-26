В мире более 115 тыс. медиков умерли от последствий COVID-19

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - За время пандемии коронавирусной инфекции по всему миру от последствий COVID-19 скончались более 115 тыс. медицинских работников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет RT

Хотя отчётность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тыс. работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, защищая других", - сказал Гебрейесус.

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