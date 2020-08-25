В Грузии автобус упал с обрыва: погибли 17 человек

Фото: https://www.rbc.ru/

Тбилиси. 24 августа. Kazakhstan Today - 17 человек погибли и 3 получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили.

Машина упала с высоты примерно 80 метров, сообщает РИА Новости

По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.

Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады. Официально эту информацию пока не подтвердили.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства