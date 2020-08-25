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В Грузии автобус упал с обрыва: погибли 17 человек

24.08.2020, 08:59 5482
В Грузии автобус упал с обрыва: погибли 17 человек
Фото: https://www.rbc.ru/
Тбилиси. 24 августа. Kazakhstan Today - 17 человек погибли и 3 получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили. 
 
Машина упала с высоты примерно 80 метров, сообщает РИА Новости.
 
По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.
 
Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады. Официально эту информацию пока не подтвердили.
 

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