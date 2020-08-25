В Грузии автобус упал с обрыва: погибли 17 человек

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Машина упала с высоты примерно 80 метров, сообщает РИА Новости.
По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.
Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады. Официально эту информацию пока не подтвердили.
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