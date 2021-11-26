18 тонн наркотиков сожгли в Пакистане

АШХАБАД. 25 НОЯБРЯ - В Туркменистане ощущается нехватка продовольствия, особенно муки и хлеба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Значительная часть населения Скарчагинского этрапа Марыйского велаята выпекает хлеб из джугары (также сорго - злаковое растение, используется в качестве корма для скота) и кукурузы.

По данным издания "Хроники Туркменистана" , мешок местной муки первого сорта стоит 750 манатов, таких денег у населения нет - годами нерешаемая в Туркменистане проблема безработицы усугубилась из-за коронавирусных ограничений. Тысячи людей, занимавшихся мелким бизнесом, за последние полтора года потеряли возможность зарабатывать. Никакой финансовой поддержки тем, кто остался без заработка, государство не оказывает.

В прежние годы осенью у безработных района была возможность наняться к арендаторам на сбор хлопка, чтобы иметь хоть небольшой доход. Ранее госСМИ сообщили об успешном выполнении плана по сбору урожая, однако в этом году, по словам жителей области, хлопка на полях почти нет, а потому их услуги остались невостребованными", - пишет издание.

Жители этрапа считают, что во всех проблемах виноваты местные власти. По их мнению, доклады хякимов об успешном выполнении планов по сбору пшеницы и хлопка вводят в заблуждение правительство страны, оно не в курсе реальных проблем населения.

Если бы полиция не гоняла попрошаек, уже половина Сакарчага, включая детей, сидела бы вдоль улиц с протянутой рукой", - рассказала одна из жительниц города.

В городе Гарабекевюл Лебапского велаята полиция пыталась пресечь незаконную торговлю хлебом собственного производства.

В Ашхабаде также сокращается количество хлеба, который завозится в госмагазины. Уменьшается вес буханок и лепешек.

Жители окрестностей Ашхабада из Багира, Янбаша, Бемеина приезжают в столицу и обходят государственные магазины в надежде купить хлеб по госцене - один манат за буханку.

Как сообщает информагентство, хлеб в эти магазины завозят только после закрытия, к 11 часам вечера, а продавать начинают с 6-7 часов утра. К этому времени к магазинам успевают подъехать не только жители сел, но и все ашхабадцы. Так как хлеб быстро заканчивается, многие просят проживающих у госмагазинов родных и знакомых купить им буханку или две.

В частных магазинах хлеб стоит 3-5 манатов.