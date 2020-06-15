Ханчжоу. 14 июня. Kazakhstan Today - В Китае 19 человек погибли, 172 пострадали в результате взрыва автоцистерны в восточной провинции Китая Чжэцзян, сообщили местные власти на пресс-конференции в воскресенье утром, передает Kazakhstan Today.

По информации агентства " Синьхуа ", в общей сложности пострадали 172 человека, в том числе 24 тяжело раненных.





Авария произошла вчера, около 16.40. Автоцистерна, груженная сжиженным нефтяным газом, взорвалась возле деревни Ляншань (город Вэньлин) на участке автодороги Шеньян - Хайкоу.

Второй взрыв произошел, когда взорвавшийся грузовик упал на автомастерскую возле скоростной автомагистрали. Взрывы вызвали обрушение жилых домов и расположенных неподалеку заводских мастерских.





Explosion d’un camion-citerne а Daxi, dans le Zhejiang. Attention, vidйo choquante pic.twitter.com/Zzu9tqYH71 — Zhulin Zhang (@ZhangZhulin) June 13, 2020

На месте аварии находятся более 2660 спасателей, 151 спасательная машина и более 30 крупных спасательных машин и оборудования, сообщил на пресс-конференции Чжу Минлян, вице-мэр города Вэньлин.

По словам Чжу, для лечения раненых было мобилизовано более 630 медицинских работников.





Chine : Un camion-citerne a explosй sur l'autoroute Ningbo-Taizhou-Wenzhou dans la province du Zhejiang (est de la Chine). Le nombre de victimes et de blessйs est, pour l'instant, inconnu. pic.twitter.com/rayePx9ype — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 13, 2020

Местные органы охраны окружающей среды в режиме реального времени проводят мониторинг воздуха и воды вокруг места аварии. Пока каких-либо серьезных вредных выбросов в окружающую среду не обнаружено.

Работа по спасению и поиску пострадавших продолжается. Причина аварии устанавливается.

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