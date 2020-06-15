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В Китае 19 человек погибли, 172 пострадали в результате взрыва автоцистерны

14.06.2020, 10:35 9856
В Китае 19 человек погибли, 172 пострадали в результате взрыва автоцистерны
Ханчжоу. 14 июня. Kazakhstan Today - В Китае 19 человек погибли, 172 пострадали в результате взрыва автоцистерны в восточной провинции Китая Чжэцзян, сообщили местные власти на пресс-конференции в воскресенье утром, передает Kazakhstan Today.
 
По информации агентства "Синьхуа", в общей сложности пострадали 172 человека, в том числе 24 тяжело раненных. 

 
Авария произошла вчера, около 16.40. Автоцистерна, груженная сжиженным нефтяным газом, взорвалась возле деревни Ляншань (город Вэньлин) на участке автодороги Шеньян - Хайкоу. 
 
Второй взрыв произошел, когда взорвавшийся грузовик упал на автомастерскую возле скоростной автомагистрали. Взрывы вызвали обрушение жилых домов и расположенных неподалеку заводских мастерских. 

 
На месте аварии находятся более 2660 спасателей, 151 спасательная машина и более 30 крупных спасательных машин и оборудования, сообщил на пресс-конференции Чжу Минлян, вице-мэр города Вэньлин. 
 
По словам Чжу, для лечения раненых было мобилизовано более 630 медицинских работников. 

 
Местные органы охраны окружающей среды в режиме реального времени проводят мониторинг воздуха и воды вокруг места аварии. Пока каких-либо серьезных вредных выбросов в окружающую среду не обнаружено. 
 
Работа по спасению и поиску пострадавших продолжается. Причина аварии устанавливается.
 

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