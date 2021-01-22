В Багдаде совершен двойной теракт: погибли не менее 28 человек

Багдад. 21 января. Kazakhstan Today - Как минимум 28 человек погибли и еще 73 ранены в результате двойного теракта с участием смертников на рынке в столице Ирака, передает Kazakhstan Today.

Представитель иракской армии рассказал, что смертники взорвались на вещевом рынке на площади Таяран в районе Баб аль-Шарки. Сотрудники спецслужб преследовали смертников, но те успели взорваться до того, как были обезврежены, пишет "Русская служба Би-би-си" .

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако активнее других в последние годы подобные теракты в Ираке совершают члены группировки "Исламское государство" (запрещена в Казахстане и во многих других странах мира)

До начала масштабной международной операции против ИГ джихадисты успели захватить 88 тыс. квадратных километров территории в Ираке и Сирии. Под их контроль попал иракский Мосул с более чем миллионным населением и сирийская Ракка. К 2017 году вооруженные отряды ИГ были в основном разгромлены, но ячейки джихадистов продолжают действовать подпольно.

Последний раз теракт с участием смертников произошел в Багдаде в январе 2018 года. Всего подобные атаки на гражданское население Ирака унесли сотни жизней только за последнее десятилетие.

В соцсетях уже появилось видео, которое, как утверждается, показывает момент атаки, - на нем видно, что смертники взорвались посреди людной площади.

Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, что почерк напоминает другие теракты ИГ, и напоминает, что на этой неделе правительство Ирака объявило о проведении досрочных выборов в октябре.

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