Более 3 тыс. насильников детей выявили среди служителей католической церкви во Франции

ПАРИЖ. 4 ОКТЯБРЯ - Результаты расследования Независимой комиссии по сексуальному насилию в храмах (Ciase) показали, что во Франции более 3 тыс. служителей Католической церкви были замешаны в преступлениях против половой неприкосновенности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как передает France Presse, жертвами этих преступлений стали не менее 10 тыс. несовершеннолетних.

Независимая комиссия более 2,5 лет собирала данные о насилии в отношении несовершеннолетних в церкви. Эксперты пришли к выводу, что с 1950 года среди служителей храмов, в том числе священников, могло быть от 2,9 до 3,2 тыс. извращенцев.

Комиссия основывалась на церковных, судебных и полицейских архивах, а также на интервью со свидетелями, пишет портал "Известия"

Глава комиссии Жан-Марка Сова уточнил, что цифры, предоставленные исследованием, - это минимальная оценка. Сова рассказал, что авторы исследования попытались выяснить как количество правонарушителей, так и число жертв.

В агентстве подчеркнули, что полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, 5 октября. Он содержит 2,5 тыс. страниц.

Ранее, в 2020 году в Ватикане опубликовали новый свод правил о действии священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о случаях сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви.

Руководство стало продолжением линии Папы римского Франциска по борьбе с сексуальным насилием детей среди священников. В феврале 2019 года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей.

В октябре 2019 года СМИ сообщили, что скандалы из-за сексуальных домогательств нанесли значительный финансовый ущерб Ватикану, пожертвования которому уменьшились на €44 млн. В книге под названием "Страшный суд" журналиста Джанлуиджи Нуцци говорится, что в 2016 году пожертвования составляли более €100 млн, а в 2018 году сократились до €60 млн.

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