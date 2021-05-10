В Дании выкопают тела 4 млн норок

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Дании планируют выкопать тела четырех миллионов норок, которых убили из-за коронавируса в прошлом году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается в репортаже телеканала Euronews , продукты разложения грозят заражением источникам питьевой воды и озеру, в котором можно купаться.

Живущие поблизости люди почувствуют в воздухе острый запах гниения с примесью сладости. Мы никогда не сталкивались с такой проблемой", - заявил представитель Министерства окружающей среды Дании Ян Рейс.

Напомним, в конце 2020 года сообщалось об уничтожении 15 млн норок - у некоторых из них обнаружили коронавирус, который, мутируя, способен передаваться человеку.

4 млн зверьков закопали на двух военных полигонах, но трупы вышли на поверхность. Парламент затем проголосовал за эксгумацию и сожжение тушек. Процесс займет около двух месяцев. В Министерстве окружающей среды просят местных жителей не открывать окна и не вывешивать постиранное белье на улице.

Еврокомиссия пообещала выплатить звероводческим хозяйствам Дании компенсацию в размере около 2 млрд евро. Из-за инцидента, который привел к отставке министра сельского хозяйства, содержание норок в стране запретили до начала 2022 года. Власти Дании признали, что не стоило уничтожать все поголовье норок, а решение о массовом захоронении было ошибочным.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства