В Италии вынесли приговоры 70 членам мафиозной организации

РИМ. 7 НОЯБРЯ - В рамках крупнейшего за последние 30 лет процесса против мафиозных группировок 6 ноября был вынесен приговор 70 членам преступной организации из Калабрии "Ндрангета", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Процесс проходил в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этих целей комплексе, сообщает DW

Подсудимые приняли решение провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора к тюремному сроку сократить его продолжительность на треть.

6 ноября на скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. В итоге 21 из них признали невиновным, остальных же приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Всего в рамках этого грандиозного процесса были выдвинуты обвинения против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также ее пособников, в том числе политиков и сотрудниках полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.