В Измире спустя 91 час после землетрясения из-под завалов спасли 3-летнюю девочку

Измир. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Измире спустя 91 час после землетрясения под завалами нашли 3-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

Губернатор Измира Селим Кошгер сообщил, что спасена 3-летняя девочка по имени Айда Гезгин. Айда Гезгин стала 109-м человеком, спасенным из-под завалов в Измире, сообщает агентство " Анадолу ".

Нусрет Аксой, участвовавший в спасении ребенка, рассказал, что ребенок был зажат около стиральной машины в одной из разрушенных квартир.

Сначала я услышал ее голос и сообщил об этом другим спасателям. Когда добрался до девочки, спросил ее имя, спросил, может ли она помахать рукой. Она подняла руку и помахала", - сказал он.

Врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное.

К спасательным работам на месте домов, разрушенных в результате сильного землетрясения в Измире, привлечены 7967 человек, 25 служебных собак.

3-летняя девочка Айда проходит лечение в госпитале при Эгейском Университете, ее состояние стабильное. Об этом журналистам сообщил дядя девочки Аныл Джандан.

Айда чувствует себя хорошо, сейчас ей делают томографию. Молимся за нее. Продолжаются поиски ее матери, которая все еще находится под завалами. Спасатели считают, что она где-то рядом с местом, где нашли Айду. Скорее всего, бедствие настигло их в ванной. Спустя два часа после землетрясение мы смогли дозвониться до их мобильного телефона. Однако потом телефон отключился", - сказал Джандан.

Он подчеркнул, что ни на минуту не терял надежды. "Как вы видите, чудеса случаются. Мы и раньше переживали землетрясения. Мы все молимся и благодарны спасателям и врачам", - сказал Джандан.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

По данным РИА Новости, число погибших при землетрясении выросло до 113. Пострадали 1035 человек, из них 137 продолжают лечение в больницах.

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