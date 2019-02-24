Спецдокладчик ООН: убийство журналиста Хашогги было спланировано официальными лицами Саудовской Аравии

Нью-Йорк. 8 февраля. Kazakhstan Today - Саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой жестокого преднамеренного убийства, спланированного официальными лицами Саудовской Аравии, заявила в четверг по итогам своего визита в Турцию специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Агнеса Калламар, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные результаты международного расследования.

Убийство Хашогги и невероятная жестокость, с которой оно было совершено, - трагедия для его родных. Но случившееся также привело к серьезным последствиям на международном уровне, которые требуют немедленного вмешательства со стороны международного сообщества, включая ООН", - сказала Калламар.

Спецдокладчик находилась в Турции с 28 января по 3 февраля. Ее сопровождали юрист из Великобритании Хелена Кеннеди и профессор Коимбрского университета Португалии Дуарте Нуно Виейра.

Калламар рассказала, что им удалось получить доступ к важнейшей информации, касающейся дела Хашогги, включая аудиозапись убийства, которой располагают турецкие спецслужбы. Калламар также заявила, что Саудовская Аравия препятствует попыткам Турции провести независимое и прозрачное расследование дела.

Главные задачи команды спецдокладчика - изучить все обстоятельства гибели журналиста, проанализировать "шаги, предпринятые правительствами" в ответ на убийство, и выяснить, что нужно сделать для того, чтобы государства выполняли свои международные обязательства, связанные с защитой права на жизнь и борьбой с безнаказанностью. Расследование продлится несколько месяцев. Ожидается, что Калламар представит его окончательные результаты Совету ООН по правам человека в июне 2019 года, пишет портал " Новости ООН ".

Джамаль Хашогги пропал 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя больше двух недель после его исчезновения саудовские власти подтвердили гибель Хашогги, которая произошла, согласно их утверждениям, в результате завязавшейся драки.

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