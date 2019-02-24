В Великобритании обнаружили неизвестный штамм вируса гриппа, убивший несколько лошадей

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Европу атаковал неизвестный грипп, который убивает даже лошадей. Первыми под удар неизвестного штамма вируса попали люди и животные в Великобритании, передает Kazakhstan Today.

В одной из конюшен Чешира британские инфекционисты и вирусологи обнаружили смертельно опасный штамм вируса гриппа, который уже убил несколько лошадей, участвовавших в скачках. Как отмечает Daily Star, все контактировавшие с животными люди в данный момент изолированы, а конюшня закрыта для посещения.

Эпидемиологи заявляют, что распространение болезни удалось сдержать, однако малоизученные штаммы вируса гриппа были отправлены на изучение больше недели назад, а результатами британские врачи-инфекционисты пока не делятся. Пока окончательных результатов исследования нет, весь обслуживающий персонал будет находиться под присмотром медиков. При этом британские специалисты заявляют, что конюшне, в которой впервые обнаружили трупы заболевших лошадей, грозит "масштабная дезинфекция", пишет Life.ru

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