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В Великобритании обнаружили неизвестный штамм вируса гриппа, убивший несколько лошадей

12.02.2019, 10:45 73144
В Великобритании обнаружили неизвестный штамм вируса гриппа, убивший несколько лошадей
Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Европу атаковал неизвестный грипп, который убивает даже лошадей. Первыми под удар неизвестного штамма вируса попали люди и животные в Великобритании, передает Kazakhstan Today.
 
В одной из конюшен Чешира британские инфекционисты и вирусологи обнаружили смертельно опасный штамм вируса гриппа, который уже убил несколько лошадей, участвовавших в скачках. Как отмечает Daily Star, все контактировавшие с животными люди в данный момент изолированы, а конюшня закрыта для посещения.
 
Эпидемиологи заявляют, что распространение болезни удалось сдержать, однако малоизученные штаммы вируса гриппа были отправлены на изучение больше недели назад, а результатами британские врачи-инфекционисты пока не делятся. Пока окончательных результатов исследования нет, весь обслуживающий персонал будет находиться под присмотром медиков. При этом британские специалисты заявляют, что конюшне, в которой впервые обнаружили трупы заболевших лошадей, грозит "масштабная дезинфекция", пишет Life.ru.
 
Ранее портал сообщал о том, что в Африке снова зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая может перекинуться из Конго на соседние страны.
 

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