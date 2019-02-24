ВС Украины провели минометный обстрел Донбасса

Донецк. 14 февраля. Kazakhstan Today - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром начали массированно обстреливать территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив менее чем за час около 100 мин, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, с 08.30, вооруженные формирования Украины ведут массированный огонь по территории республики с применением тяжелого вооружения на всех трех направлениях. Так, менее чем за час ВСУ выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 миллиметра на Донецком направлении, 13 мин калибром 120 миллиметра на Мариупольском направлении и 4 мины калибром 120 миллиметра на Горловском", - сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Под обстрелом оказались населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, донецкий аэропорт и прилегающие территории, Доломитное.

Договоренность об очередном режиме прекращения огня в Донбассе вступила в силу 29 декабря 2018 года. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.

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