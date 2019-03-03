В Генштабе России рассказали о стратегии Пентагона "Троянский конь"

Москва. 2 марта. Kazakhstan Today - Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Пентагон занимается разработкой военной стратегии под названием "Троянский конь", передает Kazakhstan Today.

Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть её заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колоны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО (высокоточным оружием) по наиболее важным объектам", - сообщил Герасимов.

Наряду с этим глава Генштаба отметил, что российская сторона готова к противодействию этой и иным стратегиям, пишет RT

"За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", - отметил он.

Ранее начальник штаба ВВС США заявил, что в американском Министерстве обороны разрабатывают новую стратегию боевых действий против России и Китая, предполагающую "скрытное вторжение".

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